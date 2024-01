Inflación: supendieron la Fiesta de la Cordialidad en Comallo

El intendente de Comallo Raúl Hermosilla decidió suspender la Fiesta de la Cordialidad en marzo, coincidente con el aniversario de esa localidad ubicada sobre la ruta nacional 23, a 120 kilómetros al este de Bariloche.

La decisión va en la misma línea de los municipios de General Roca y El Bolsón, con la Fiesta de la Manzana y la Fiesta del Lúpulo que solían realizarse en febrero.

«Lo que primó es que tenemos mucha incertidumbre respecto de qué va a pasar en ese momento en el plano económico. Son fiestas grandes que requieren una planificación previa de dos meses», resumió Hermosilla.

En un primer momento, se definió no convocar a artistas nacionales para los tres días que dura el evento. Pero las autoridades detectaron cambios que afectaban la cuestión logística. «Antes se contrataba y después, se pagaba. Ahora hay que pagar con antelación, hay que señar todo», señaló el jefe comunal.

Hermosilla aclaró que la fiesta siempre resultó «autosustentable» y que el municipio solía aportar solo el 10% del financiamiento. «En esta oportunidad, no teníamos capacidad financiera para absorber el arranque de la fiesta ya que hay que hacer inversión importante. Mantener el nivel del espectáculo implica una inversión por encima de los 70, 80 millones de pesos. Encima, este año el gobierno provincial atraviesa un momento particular y ya nos habían advertido a los intendentees que no iba a haber financiamiento», indicó Hermosilla.

La Fiesta de la Cordialidad se celebra desde hace 24 años en Comallo y el objetivo es promover el turismo en la zona. Estiman que recibe alrededor de 7 mil espectadores de la regió sur, La Angostura, Bariloche y El Chocón. «Es una fiesta popular que busca celebrar la actividad productiva de todo el año, la ganadería. Se trata de rescatar las tradiciones«, expresó.