Inquietud en Neuquén: qué hacía el helicóptero que cruzó la capital este lunes por la noche

El sobrevuelo de un helicóptero sobre un vasto territorio de Neuquén soprendió a los vecinos de la capital, este lunes por la noche. El movimiento aéreo se registró en distintos barrios y formó parte de un operativo preventivo impulsado por el Ministerio de Seguridad en conjunto con la Policía.

La intervención incluyó patrullajes aéreos y terrestres en sectores como Alta Barda, Terrazas del Neuquén, Rincón de Emilio, 14 de Octubre, Parque Industrial y Santa Genoveva.

Operativo nocturno con helicóptero sorprendió en varios barrios

Según informó el Gobierno provincial, el procedimiento se realizó sin aviso previo y con carácter dinámico. La estrategia busca reforzar la prevención del delito y ampliar la presencia policial en el territorio.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, afirmó: “Estamos incorporando tecnología que nos permite anticiparnos y mejorar la prevención. Estos operativos combinados nos dan una capacidad de cobertura y control que antes no teníamos, especialmente en horarios nocturnos”.

Los patrullajes de la Policía se concentraron en la zona de Plaza de Las Banderas. Foto: Policía de Neuquén.

Desde la cartera de Seguridad indicaron que el helicóptero utilizado cuenta con cámaras y reflectores, lo que permite ampliar el alcance de vigilancia durante la noche y mejorar el control en zonas urbanas.

El operativo además contó con personal de las comisarías Primera y Cuarta, con apoyo de móviles. En el sector de Plaza de Las Banderas, Parque Norte y Rincón de Emilio, se realizaron tareas de identificación de personas y recorridos preventivos.

Cómo funcionan los nuevos drones que refuerzan la seguridad en Neuquén

El Gobierno informó que cuentan con 20 drones operativos distribuidos en distintos puntos de la provincia. Estos equipos explicaron que se utilizan para monitoreo, control y apoyo en operativos de seguridad en diferentes escenarios.

Los drones permiten monitoreo en tiempo real y análisis de movimientos en distintos sectores.

Entre los equipos disponibles se destacó la incorporación del sistema DJI Matrice 4TEl que permite vuelos de «más de 30 minutos» y un alcance de «hasta 10 kilómetros». Provincia remarcó que el aparato incluye cámaras con visión térmica, zoom de precisión y lente gran angular para tareas de vigilancia.

«En términos operativos, los drones presentan alta estabilidad de vuelo y pueden operar en condiciones de viento de hasta 40 km/h, garantizando intervenciones seguras», detallaron.

Las cámaras con visión térmica incorporadas por Neuquén. Foto: Policía del Neuquén.

También, Provincia informó que se incorporaron herramientas de inteligencia artificial que permiten el conteo de personas y vehículos en tiempo real. Estas funciones facilitan el análisis de circulación y la toma de decisiones durante los operativos.