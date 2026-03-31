Grave vuelco por un “desnivel” en la Ruta 250: una mujer policía y su familia fueron hospitalizados en Luis Beltrán

La Ruta Nacional 250 fue escenario de un grave vuelco este 31 de marzo que dejó como resultado varias personas heridas. Si bien aún se investiga las causas del siniestro, el conductor manifestó que perdió el control debido a un «desnivel» sobre la calzada.

En el vehículo viajaba una mujer policía junto a su familia. Todos fueron hospitalizados en Luis Beltrán.

Grave vuelco en la Ruta 250: lo que se sabe del accidente

El jefe de la Unidad Regional IV, Juan Carlos Bautista, confirmó a Diario RÍO NEGRO el hecho y detalló que el siniestro se registró minutos antes de las 9 en el kilómetro 278 de la Ruta Nacional.

El protagonista del vehículo fue una Renault Kangoo que era ocupado por cuatro personas, entre ellos dos niños y una empleada policial. Si bien aún se intenta esclarecer cómo sucedió, el conductor manifestó que circulaba en sentido desde Lamarque a Choele Choel cuando por «producto de un desnivel de la ruta», perdió el control y terminó «saliendo despedido».

Tras el despiste, la camioneta sufrió un vuelco y quedó sobre la banquina derecha en el mismo sentido de circulación. Las cuatro personas involucradas en el hecho fueron asistidas por personal de salud de Luis Beltrán y pese a que no parecía tener lesiones graves, los trasladaron al nosocomio local para verificar su estado completo de salud.