Bertolini imputado: fijaron la fecha de la audiencia para acusar al intendente de Plottier

La Oficina Judicial de Neuquén fijó la fecha de la audiencia en la que le imputarán al intendente de Plottier, Luis Bertolini, los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función e incumplimiento de los deberes de funcionario.

Será el lunes 13 de abril, a partir de las 11.

El requerimiento lo hizo la fiscal del caso, Rocío Rivero, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli.

Además de Bertolini será acusada la subsecretaria de Hacienda del municipio, Gladys Ramírez, y el titular de una empresa privada.

La causa se originó en una denuncia que puso el foco en dos cuestiones: el dictado del decreto 646/25 por parte del intendente, mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a vecinos del barrio privado “Los Canales” durante el primer semestre de 2025; y supuestas irregularidades en la contratación de una empresa privada para ejecutar obras públicas, en cuya integración societaria habría familiares de funcionarios municipales.

Esta situación impacta en el ejercicio del cargo, ya que la Carta Orgánica de Plottier establece que si el intendente es acusado por un delito debe ser suspendido de sus funciones.

El artículo 79 dice: «Cuando se imputare la comisión de un delito doloso al intendente, concejal/les (…) su suspensión preventiva, procederá de pleno derecho, cuando el juez competente, interviniente en la causa, dictare el auto de procesamiento (…)».

El auto de procesamiento no existe en la provincia, pero se lo suele equiparar con la formulación de cargos.