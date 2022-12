Inseguridad en la trashumancia: aseguran que desde Chile se roban los animales de productores de Neuquén

Las familias crianceras de Neuquén iniciaron, durante noviembre, el traslado con sus animales desde la zona de invernada hasta la veranada, donde se alojarán hasta el cambio de estación. Si bien desde el Gobierno se ha desarrollado un operativo de acompañamiento durante la trashumancia, los pequeños productores manifestaron que existe otro peligro que están enfrentado: el robo de ganado.

El referente de pequeños productores autoconvocados de la zona centro de Neuquén, Juan José Gutiérrez, en comunicación con LU5 comentó la preocupación que las familias crianceras tienen al ver que persiste la inseguridad por el hurto de ganado, caballos, vacunos o animales menores. En este sentido apuntó que el robo lo realizan personas que ingresan desde el país vecino debido a la cercanía que sus sectores tienen con la frontera.

«Estas son cosas que pasan siempre, pero nadie se entera, nuestra economía corre peligro y no recibimos ayuda», dijo Gutiérrez y agregó: «a nosotros nos roban los animales y desde Chile no nos dejan cruzar a caballo para seguir el rastro y poder regresarlos«. También explicó que el robo lo realizan normalmente durante la noche, mientras ellos están durmiendo. «Cuando nos damos cuenta y lo queremos recuperar, ya nos sacaron una noche y un día de ventaja, no tenemos tiempo para recorrer 15 kilómetros y avisar a Gendarmería», lamentó.

Tuvo que pagar por sus propios animales

Esta situación preocupa a los pequeños productores rurales por lo que piden mayor seguridad para evitar este tipo de hurtos que afecta directamente su economía. Por esto, explicó Gutiérrez, es que buscan que las autoridades provinciales y nacionales les brinden un mayor acompañamiento para realizar sus actividades.

«Una vez tuve que pagar 10 mil pesos chilenos para recuperar animales que eran míos», comentó Gutiérrez. «Más de dos o tres veces he conversado y he logrado recuperar los animales a través del diálogo y la negociación», detalló.

Insistió en que necesitan ayuda de las autoridades correspondientes. «Queremos visibilizar y hacer pública nuestra situación, no vamos a tomar otra medida porque no tenemos tiempo, aunque deberíamos», concluyó.