¡Insólito! Chocó un paredón de un camping en Las Grutas y se fugó: aún continúa su búsqueda

Un hecho insólito ocurrió en Las Grutas durante la tarde de este lunes 11 de agosto. Un camión perdió el control, impactó contra el paredón de un camping de la ciudad y tras ser reconocido, se dio a la fuga. El Jefe de la comisaría Regional Primera, René Sanchez, confirmo a diario RÍO NEGRO que «aún se investiga su paradero».

Sanchez indicó que, sobre las 19, un hombre llamó solicitando presencia policía en el camping de la policía de Río Negro ubicado en intervenciones de calle Av. Rio Negro y Sierra Grande. Informó que un camión Scania color blanco habría colisionado contra uno de los paredones.

Detalló que cuando llegaron se podía ver el hueco en estructura, de al menos dos metros, y los escombros por el suelo. Asimismo, el conductor no estaba presente en el momento, ya que huyó de la escena inmediatamente.

Asimismo, desde el Ministerio Fiscal de Río Negro, aseveraron que luego de realizarse un operativo para dar con su paradero, aún hay una investigación abierta. Se dispuso que se realicen actuaciones de oficio por el delito de daño y la brigada continúe trabajando en el lugar para obtener más datos.

Cerró Pino Hachado este martes

Desde el martes 12 de agosto, el paso fronterizo Pino Hachado se encuentra inhabilitado para ir desde Neuquén a Chile. Esto se debe a la acumulación de hielo y nieve en la calzada, además la visibilidad está reducida por niebla. También está cerrado otro paso fronterizo.

Según indicaron desde Vialidad Nacional, el paso Pino Hachado se encuentra intransitable. El parte fue emitido a las 8.25 y marca la «acumulación de hielo y nieve» sobre la calzada.

Además, hay visibilidad reducida por niebla. El próximo parte será a las 10.