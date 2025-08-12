¿Quién es el nuevo médico presidencial de Javier Milei?: renunció Manuel Estigarribia y ya se designó a su reemplazo

El Gobierno informó durante la madrugada la renuncia oficial de quién se desempeñaba como médico de Javier Milei y nombró rápidamente a su nuevo reemplazo. En este sentido y a través del Boletín Oficial, se indicó que su reemplazo como nuevo director de la Unidad Médica Presidencial será Cristian Luis Martelletti.

La designación, formalizada a través del Decreto 573/2025, si bien se publicó esta madrugada ya se había hecho efectiva desde el 1 de agosto de 2025.

El decreto fue firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos. En el mismo se detalla que se acepta la renuncia de Manuel Emilio Estigarribia, quien ocupaba el cargo. Resaltaron que la salida de Estigarribia se oficializó a partir de la misma fecha en la que asumió su reemplazante.

¿Quién es el nuevo médico presidencial de Javier Milei?

En cuanto al médico Cristian Luis Martelletti, informaron que asumirá como nuevo director, un cargo con rango y jerarquía de Subsecretario.

Si bien en el Boletín Oficial no se detalla su trayectoria, se pudo determinar que se trata de un profesional con experiencia en el ámbito médico y antecedentes en la atención de emergencias y gestión hospitalaria.

Como director de la Unidad Médica Presidencial, Martelletti asumirá la responsabilidad de garantizar la cobertura médica inmediata del jefe de Estado, tanto en actividades oficiales como en traslados y giras internacionales.

El cargo implica además la coordinación con otras dependencias de seguridad presidencial y la planificación de dispositivos médicos para eventos de alto perfil político e institucional.