Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey respondieron a comentarios hirientes sobre su hija de siete meses

Isabel Macedo se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Punta del Este junto a su esposo, el político Juan Manuel Urtubey, y sus dos hijas: Isabel y Julia. La actriz compartió fotos junto a su familia en su cuenta de Instagram y recibió críticas contra el aspecto físico de su hija más pequeña.

Los usuarios de Instagram dejaron comentarios hirientes sobre el peso y físico de Julia, la bebe de solo 7 meses, haciendo referencia en que deberían hacerla adelgazar o que no aumente más de peso.

Sobre estos mensajes, Isabel y Juan Manuel decidieron hablar al respecto en una entrevista con Telenoche. “Para mí como una persona pública elijo ser responsable, no quiero que vean bronca y rabia porque si quisiera podría decir cosas horribles, no es que no me salen, pero elijo no hacerlo, no quiero hacerlo”, comenzó diciendo la actriz.

“Mi mamá dice algo que quiero recordar ahora: ‘Las palabras dichas nunca vuelven al silencio’. Si tuviéramos esa frase presente en cada día de nuestra vida lastimaríamos menos seguramente”, reflexionó Isabel y agregó: “Somos dos adultos, las chiquitas no leen las redes y no saben obviamente lo que está pasando, pero sí me daría bastante miedo si pudieran leer y si supieran las cosas que se dijeron”.

Además, el político salteño relacionó esta situación con el odio que hay en Argentina. “Tiene que ver con enfrentar a unos contra otros, los que piensan de una manera parecería que fuera técnicamente imposible que puedan compartir con otros que piensan diferente. Todo es motivo de pelea y de violencia. Estamos viviendo en una Argentina en donde todo absolutamente está teñido de agresiones, desde el comentario hacia una beba de 7 meses hasta un pibe que le rompen la cabeza, todo es violencia. Nosotros tratamos de usar esto para ayudar y aportar nuestro granito de arena para dar un mensaje de concientización sobre este tema”, expresó Urtubey.

Por su parte, Macedo recordó cuando tuvo que interpretar el papel de una joven con sobrepeso en 2012 para «Graduados», la novela de Telefe. “Yo nunca había pasado por una situación similar pero en ese momento me formé y hablé con muchas personas que estaban atravesando por esa situación para poder interpretar el personaje con el mayor respeto posible”, explicó.

Antes de la entrevista, la actriz publicó una nueva foto junto a su bebé con un tierno mensaje para ella. “Te amo. Para mi, sos perfecta. Hagamos esto: Vamos a dejar pasar los comentarios negativos. Vamos a hacer de cuenta que no los leímos. Vamos a creer en un mundo mejor, lleno de gente buena, dale? Porque la verdad es que para mi NUNCA, el aspecto físico de alguien, lo va a definir. Así es como las voy a educar. No nos tenemos que enojar. Hay cosas que es mejor dejar pasar”, recitó Isabel.