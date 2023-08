Jesús Sandoval, el roquense que conoce el mundo a bordo de la fragada ARA Libertad

Jesús Sandoval le había prometido a su papá enfermo de cáncer que se recibiría en la Armada, veinte minutos antes de que falleciera. Gracias a esa promesa le puso empeño y no sólo se recibió, sino que también fue seleccionado para ir a la Antártida. Hoy el hombre viaja a bordo de la fragata ARA Libertad desde donde conoció el mundo de punta a punta.

Jesús es integrante de la dotación del buque escuela de la Armada Argentina fragata ARA “Libertad”, que se encuentra realizando el 51º viaje de instrucción por América. Su especialidad es mecánico en sistemas y se desempeña como nadador de rescate.

Sandoval nació el 2 de julio de 1990 en Roca. Desde muy pequeño y hasta su ingreso en la Armada Argentina, vivió en la localidad de Paso Córdoba.

El hombre tiene muy buenos recuerdos de su infancia, en especial los vividos en la costa del río Negro. “Junto a mis hermanos solíamos nadar, navegar en kayak o tocar la guitarra hasta la puesta del sol. Mi infancia en Río Negro fue muy feliz, de allí aún conservo grandes amigos con los cuales mantengo contacto de manera fluida”, expresó.

“En mi provincia finalicé los estudios secundarios con mucho esfuerzo porque en paralelo trabajaba en chacras, cosechando manzanas, peras y duraznos”, contó Jesús quien, por sugerencia de un suboficial de Infantería de Marina que estaba en comisión en su provincia, tomó la decisión de inscribirse para ingresar a la Armada en la Delegación Naval de Neuquén en 2013.

“Fui a la delegación sin consultarle a mi familia. Allí me asesoraron y me informaron sobre las diferentes carreras y especialidades dentro de la Armada. Me sentí muy contenido con el personal de la oficina, ya que atendieron todas mis dudas e incluso me ayudaron a trasladarme para realizar los trámites de incorporación que necesitaba”, recuerda el marino.

Cuando Jesús recibió la noticia que había sido seleccionado para rendir el ingreso en la Escuela de Suboficiales de la Armada (ESSA), le comunicó la noticia a su madre, quien lo felicitó y se mostró orgullosa por la decisión que había tomado.

Luego de dos años de estudio en la ESSA, ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires, se egresó como cabo segundo en la especialidad mecánico en sistemas con el título de Técnico Electromecánico en Sistemas de Armas; su primer destino fue el transporte rápido multipropósito ARA “Hércules” y realizó el curso de «Nadador de Rescate» en el Centro de Instrucción y Adiestramiento en Técnicas y Tácticas Navales en la Base Naval Puerto Belgrano.

Diez años sobre el mar y conociendo el mundo

Entre los destinos de su carrera naval durante estos 10 años, el marino estuvo de comisión en unidades de superficie de la flota de mar, participando de ejercicios navales en el ámbito nacional e internacional, y en 2018, fue designado para formar parte de la tripulación del rompehielos ARA “Almirante Irízar” que participó en la Campaña Antártica de Verano 2018-2019.

“Ir a la Antártida fue una experiencia inolvidable, tanto en el plano personal como profesional”, relata. “Pude conocer todas las bases argentinas e interactuar con científicos, camaradas del Ejército Argentino y de la Fuerza Aérea Argentina”.

Luego de su viaje por el continente blanco, fue destinado en 2021 al destructor ARA “Almirante Brown”, con amarradero en la Base Naval Puerto Belgrano, donde su función consistió en el mantenimiento de los sistemas de armas del buque. En octubre de ese mismo año, recibió la noticia que iba a ser parte de la dotación del buque escuela.

Jesús Alexis Sandoval Ulloa está realizando su segundo viaje a bordo de la fragata ARA “Libertad”. El primero lo llevó a cabo durante el año pasado, cuando cumplió el viaje de instrucción número 50. “Con la fragata pude surcar los grandes océanos y mares del mundo, como así también, conocer países de América y Europa, diferentes culturas y tradiciones. Estoy convencido que estas experiencias se logran con mucha vocación y dedicación en la vida”, señaló.

“Soy un privilegiado en conocer el mundo a bordo de la fragata ARA ‘Libertad’, destacó. Actualmente la fragata se encuentra realizando el 51º viaje de instrucción, desde su partida el 27 de mayo, y en este momento se encuentra en el puerto costarricense de Limón, donde permanecerá hasta el 8 de agosto.

En este segundo viaje de 5 meses de navegación, se desempeña como nadador de rescate.“En este viaje como nadador brindo seguridad al personal de la unidad mientras navega. También participo de manera activa en los diferentes ejercicios a bordo como lucha contra incendios, ejercicios de salvamento y defensa de la unidad”, cuenta el marino oriundo de General Roca.

Este año la fragata tocará 12 puertos de América: en Salvador de Bahía (Brasil), Puerto España (Trinidad y Tobago), y Baltimore (Estados Unidos de Norteamérica), Cartagena de Indias (Colombia) y Veracruz (México). Luego de su paso por Limón (Costa Rica) visitará Balboa (Panamá), Guayaquil (Ecuador), El Callao (Perú), Valparaíso (Chile) y, finalmente, Ushuaia y Puerto Madryn (Argentina).

La “Embajadora de los Mares” zarpó con una tripulación de 300 personas y retornará al país el 4 de noviembre. Respecto a los días de navegación Jesús expresó. “Lo que más extraño es a mi familia, en especial a mi madre y a mis hermanos Santino, Lalo, Mauricio, Yesica y Yolanda. Ellos representan un pilar fundamental en mi carrera naval, nada sería posible sin su apoyo incondicional. También debo reconocer, que en la Armada Argentina encontré mi segunda familia”, concluyó.