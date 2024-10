Juan Carlos y el anhelo desde Buenos Aires con pedalear por la Ruta 40 

Deportista desde siempre, entre las maratones y el fútbol, Juan Carlos Zavalla vive en CABA pero piensa en viajar, uniendo el sur y el norte por la emblemática Ruta 40. Un accidente en 2008 lo obligó a perder muchas cosas, pero eso no le impidió seguir apostando.

En diálogo con RÍO NEGRO, ya comienza la conversación contando que hace un tiempo estuvo en Mendoza, intentando hacer cumbre junto a su hijo Eric, pero la nieve se lo impidió. Ya con eso hay muestra de cómo elige vivir su vida, a pesar de las secuelas y dolores crónicos que lo acompañan desde que aquel infortunado incidente ocurrido hace 16 años, el que lo hizo ver a la muerte de cerca. Una operación “a corazón abierto” y varias intervenciones más provocaron que su tórax sea una estructura delicada, pero eso no lo frena.

Desde Ñunez, Juan Carlos sale a pedalear regularmente.

***

Este vecino de Núñez reparte su rutina entre las ayudas que realiza junto a un amigo en su emprendimiento de plastificado de pisos y los momentos compartidos con Patricia, su pareja, Jéssica, su otra hija, y los nietos Juan David, Valentín y Sara. Cobrando la “mínima”, como se conoce al escalón de menores ingresos en el sistema previsional, se las ingenia con las labores extras que puede hacer para separar fondos que le permitan seguir preparando su rodado, con el que piensa cruzar el país. “Yo tenía mi bici, pero se la regalé a mi hijo, que ya hizo varios viajes. En este tiempo llegué a pensar por qué no hacer el recorrido a pie, pero bueno, eso también quizás lo haga en algún momento”, piensa mientras repasa su historia.

De pasar un año en recuperación a quedarse definitivamente sin trabajo, intentó encontrar otros puestos, pero nadie quería contratarlo, al ver las radiografías en la revisión preocupacional. A eso tuvo que sumar en 2015 el reemplazo de su cadera, el COVID 19 durante la pandemia y hace no mucho, haber integrado la lista de los enfermos por dengue. “La pasé muy mal”, reconoció, pero aunque muchos le insisten en las cosas que no puede hacer, él mismo es el que se desafía. “Siempre hice actividad física, así que jamás me quedé quieto, eso hizo que no terminara postrado”, dijo, para alentar a otros en la solución que a él le funcionó.

La preciada bicicleta, que va sumando complementos para quedar a punto.

***

Ahora tiene la mente enfocada en lo que espera cumplir de sur a norte, desde Ushuaia a la Quiaca, “para llegar mejor con el ánimo”, graficó. Gracias a las experiencias de Eric, sabe que las distancias y el clima de la Patagonia la convierten en el tramo que demanda mayor esfuerzo, por eso prefiere hacerlo en el comienzo de la travesía, para dejar los pueblos del norte argentino para el final. “Si bien allá el calor es más intenso y hay que sobrellevar la altura”, explicó, saben que las poblaciones están más cerca unas de otras, entonces es más fácil encontrar lo que vaya necesitando.

Un millón de pesos, estima, es el total que hace falta para terminar de poner a punto su bicicleta, aunque ya tiene el proceso bastante avanzado. Espera que la partida sea antes de terminar el 2024, confiado en que los paisajes y la calidez de los habitantes del interior del país lo van a reconfortar cuando haya oportunidad, tal como ya lo vivió su hijo.

“Soy un bicho de ciudad, quisiera vivir 100 años, pero si pudiera, añoro pasar los últimos en algún lugar así, en el campo”, concluyó.

El hijo de Juan Carlos, con la bicicleta que éste le regaló.

¿Tenés una historia para contar? Escribinos:

Nombre y Apellido

Email

Teléfono

Lugar de residencia

Contanos tu historia inspiradora asi nos ponemos en contacto con vos:

Δ