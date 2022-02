Juan Garrido es el nuevo secretario general de la UOCRA de Río Negro

Juan Garrido asumirá su primer mandato como secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) de Río Negro. Afirmó: “nuestra propuesta de cara a estos cuatro años es llegar a todo Río Negro, recorrer la provincia y dialogar con todos los intendentes sin importar el tinte político. Tenemos una franja muy amplia desde Catriel a Los Menucos y hay que recorrerla tratando de dialogar con las partes necesarias”.

Las elecciones fueron el 10 de febrero. La lista verde encabezada por Jorge Castillo no pudo ser habilitada, porque según la Junta Electoral no reunía los requisitos solicitados por el estatuto vigente. Referentes de este espacio manifestaron su descontento y convocaron a no asistir al proceso electoral como una forma de mostrar su disgusto.

Garrido señaló que el 40% del patrón se acercó a votar.

En diálogo con LU19 el secretario de la Junta Electoral, Marcelo Zúñiga, indicó que “resultó ganadora la lista blanca encabezada por Juan Garrido. Se recolectaron 416 votos a favor de los referentes durante la jornada de elecciones”.