Afiliados a la Uocra se movilizaron en Cipolletti en apoyo a la Lista Blanca

Afiliados al gremio Uocra se movilizaron hoy en Cipolletti en apoyo a una de las listas que competirá las elecciones del próximo 10 de febrero. Juan Garrido comentó que “decidimos hacer un apoyo a nuestra lista, viene gente de Choele Choel, Catriel, Cinco Saltos, Fernández Oro, Allen y Roca”. Por el momento es la única habilitada, ya que no definió la situación de la lista Verde.

Días atrás, hubo una manifestación en los puentes carreteros. La lista Verde encabezó la marcha en para reclamar que los dejen participar de las elecciones. El Ministerio de Trabajo aún no resolvió.

Juan Garrido, que asumirá como secretario general del gremio si finalmente no se presenta otro candidato, señaló que “llevo cuatro mandatos, este será el primero como secretario general. Entre los principales objetivos está gestionar trabajo para las pequeñas ciudades, Valle Medio esta abandono en materia de obra pública. No queremos que los pueblos queden excluidos de los planes de vivienda».

Agregó que: «La idea es pedir una reunión con la gobernadora para explicarle la problemática de cada ciudad. Estamos preocupados por los planes de vivienda porque no todas las empresas reconocen los nuevos prototipos que envió Nación. Hay empresas que no quieren licitar y las que licitaron quieren que se les reconozca la diferencia de inversión”.

Garrido explicó que “hay que reconocer que el obrero de construcción fue abandonado políticamente y ninguneado en muchas ocasiones. No tenemos ningún predio como los demás gremios, ese será uno de los proyectos a futuro”.

La Lista Verde no podrá presentarse porque no reúne los requisitos solicitados por el estatuto vigente. Referentes de esta lista indicaron que aún no han tenido respuesta del Ministerio de Trabajo de Nación.