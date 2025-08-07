Juan, su viaje soñado a Bariloche, el esfuerzo propio y la sorpresa que emocionó a todos

Juan Agustín Galarza no olvidará nunca su viaje de egresados a Bariloche. No solo por la experiencia compartida con sus compañeros del colegio María Auxiliadora de Chajarí, Entre Ríos, sino también porque su esfuerzo fue reconocido con un regalo que lo emocionó: tres pasajes en avión para que pueda regresar a la ciudad junto a sus abuelos, Sara y Ramón, quienes lo criaron desde chico.

Un premio al esfuerzo: podrá volver a Bariloche con sus abuelos

El gesto fue del Grupo Alliance, propietario de las discotecas ByPass, Cerebro, Roket y Genux, que conoció su historia y decidió premiarlo con una experiencia única. El viernes pasado, durante su visita a una de las discotecas, los directivos lo sorprendieron con un kit de regalos y el anuncio: podrá volver a Bariloche en compañía de su familia.

Para poder hacer realidad su viaje de egresados, Juan Agustín juntó latas durante un año. Recorrió plazas, restaurantes y espacios públicos en bicicleta, y luego las vendía por kilo. El objetivo era claro: pagar con su propio esfuerzo un sueño compartido por miles de adolescentes del país.

Cuando su historia se viralizó en redes y medios locales, vecinos de Chajarí y de otras localidades cercanas se sumaron a colaborar, pero el joven fue categórico: rechazó todo tipo de donaciones en dinero. “Quiero lograrlo por mí mismo”, dijo.

La profesora de Educación Física, Matilde Mover, fue una de las primeras en enterarse y decidió difundir la campaña. Gracias a eso, cada latita reunida fue acercándolo más a Bariloche.

Finalmente, el jueves pasado, Juan Agustín llegó a la ciudad con su curso. Fue elegido como mejor compañero y sus compañeros y docentes lo describen como una persona “solidaria, humilde y perseverante”.

La emoción no terminó con el viaje. El reconocimiento que recibió del Grupo Alliance fue inesperado. “Estoy feliz, mis abuelos no lo van a poder creer”, dijo entre lágrimas.

Quienes compartieron la experiencia con él aseguran que su historia deja una huella: “Juan Agustín se lo merece. Tiene una calidad humana inmensa y su constancia es un ejemplo”, expresaron los padres que acompañaron al grupo.