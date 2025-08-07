Puentes de Spaghettis: la Universidad del Comahue celebra 13 años con una nueva competencia

El concurso de Puentes de Spahgettis se realizará el 19 de agosto.

La competencia de Puentes de spaghettis ya se convirtió en un clásico en la Universidad del Comahue. Tan es así que este concurso celebra 13 años de ingenio, tensión y precisión milimétrica con una nueva edición del concurso en el que los estudiantes de Ingeniería pondrán a prueba su creatividad el 19 de agosto a las 16.

El primer concurso de puentes de spaghettis en la Unco se realizó en el año 2010. La competencia, organizada por estudiantes de Ingeniería Civil se llevó a cabo de manera continua desde 2010 hasta 2019, y luego fue retomado en 2023.

A lo largo de una década, cientos de estudiantes han participado en esta experiencia que transforma la pasta en metáfora: cada puente es una forma de conectar teoría y práctica, universidad y comunidad, presente y futuro.

Este certamen no solo pone a prueba los conocimientos técnicos de los estudiantes, sino que la pasta se convierte en una estructura donde el diseño, el cálculo y la resistencia tienen la última palabra.

Diez equipos conformados por duplas de estudiantes se enfrentarán al desafío de construir puentes utilizando exclusivamente spaghettis y pegamento. El objetivo: lograr que sus estructuras resistan la mayor carga posible antes de romperse.

Pero más allá de la tensión física, el concurso propone una experiencia formativa integral, donde se conjugan creatividad, análisis estructural, diseño estético y capacidad de predicción.

La evaluación estará a cargo de un jurado de alto nivel, que refleja el compromiso de la UNCo con la articulación entre universidad, Estado y profesión. Participarán: un representante del Colegio de Ingenieros de Neuquén, el Ingeniero Pablo Vega de la Municipalidad de Neuquén, el Ingeniero Guillermo Monzani, diputado provincial, el Ingeniero Mauro Reyes y Juan Luis Gardes.

Su mirada técnica y su trayectoria aportarán rigor y reconocimiento a una competencia que trasciende lo lúdico para convertirse en una instancia de validación académica y profesional.

La Facultad premiará a los equipos más destacados con herramientas tecnológicas que potencian su formación. El primer premio son dos Notebooks, el segundo dos Tablet y el tercero dos discos externos. También habrá mención a la mayor carga resistida, mejor aproximación entre carga estimada y carga de rotura y mención Mejor Diseño. Cada dupla destacada será destacada con dos Mochilas para Notebook.

La invitación está abierta: el 19 de agosto, la Facultad de Ingeniería será testigo de una nueva competencia de Spaghettis.