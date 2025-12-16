Juan Valdez Café abrió en el aeropuerto de Neuquén y apuesta al crecimiento que impulsa la energía

La emblemática cadena Juan Valdez Café, símbolo del café colombiano en el mundo, concretó su desembarco en Neuquén con la apertura de dos locales en el Aeropuerto Internacional Presidente Juan Domingo Perón, reforzando la oferta gastronómica de la terminal y apostando al crecimiento sostenido que vive la provincia.

Los espacios funcionan en dos puntos estratégicos del aeropuerto: uno en el sector de ingreso público, abierto a todos, y otro dentro de la sala de embarque, exclusivo para pasajeros con vuelos programados. Ambos ofrecen la propuesta completa de la marca, reconocida por su café premium y su identidad ligada a los productores cafeteros de Colombia.

Una apuesta estratégica en un momento clave para Neuquén

En diálogo con RÍO NEGRO, Jorge Allende, socio y responsable de la representación de Juan Valdez en Argentina y Uruguay, destacó que la decisión de llegar a Neuquén responde a un análisis claro del contexto regional.

“Es una apuesta muy fuerte de la cadena en Neuquén, por el crecimiento exponencial que está teniendo la provincia, impulsado por el auge energético, el movimiento de personas y el desarrollo económico”, señaló Allende, al tiempo que remarcó el potencial de la ciudad como punto neurálgico de la Patagonia.

Fotos: Luis Endrinal.-

El proyecto se desarrolla a través de Grupo REACSA, el holding encabezado por Allende, que viene acompañando la expansión de la marca en distintos puntos del país.

El rol del aeropuerto y el origen del proyecto

La iniciativa local se concretó junto a INVERPAT Capital, grupo integrado por Guido Filippa y José Del Popolo, socios del emprendimiento en Neuquén. Filippa explicó que Aeropuertos del Neuquén fue una pieza clave en el nacimiento del proyecto.

“La idea de poner Juan Valdez en el aeropuerto nació en Neuquén. Fue la primera vez que nos juntamos con Aeropuertos para avanzar de manera directa en un proyecto de este tipo”, detalló.

Ambos socios cuentan con experiencia en gastronomía y servicios vinculados a la industria energética.

Dos locales y una expansión en marcha

La experiencia previa en otros aeropuertos del país terminó de consolidar el modelo. En Neuquén, la marca replicó el formato de doble local, atendiendo tanto al público general como a los pasajeros que ya se encuentran dentro del circuito de embarque.

“La idea era avanzar en varios aeropuertos, pero decidimos ir paso a paso. Neuquén fue el punto de partida”, explican.

Además, el plan de expansión no se detiene en la terminal aérea. Desde la firma confirmaron que en los próximos meses proyectan la apertura de un local en el centro de la ciudad de Neuquén, ampliando así la presencia de la marca en el ámbito urbano.

Más gastronomía y servicios para una ciudad en expansión

La llegada de Juan Valdez se suma a una oferta gastronómica cada vez más diversa, en línea con el crecimiento del flujo de pasajeros, la ampliación de rutas aéreas y las inversiones en infraestructura que se registran en la provincia.

Con este desembarco, Neuquén incorpora una marca internacional reconocida, ligada a la calidad, la trazabilidad y el valor social del café, en un contexto donde la ciudad se consolida como puerta de entrada a la Patagonia y epicentro del desarrollo energético del país.

Juan Valdez, fundada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, pertenece a más de 550.000 familias productoras y se distingue por su modelo de negocio con impacto social, un diferencial que ahora también forma parte de la experiencia gastronómica neuquina.