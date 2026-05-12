Así cayó un sospechoso de estafas con tarjetas en Neuquén: cámaras, vouchers y rastros digitales

Una investigación por presuntas estafas con tarjetas de crédito terminó con un allanamiento positivo en el sector sur de Neuquén capital, donde la Policía provincial identificó al presunto responsable de compras fraudulentas que superaron el millón de pesos.

La causa comenzó durante la segunda quincena de febrero, cuando un vecino denunció en la comisaría 19 una serie de consumos desconocidos realizados con su tarjeta de crédito. Las operaciones se habían concretado en comercios de la zona sureste de la ciudad, principalmente en ferreterías, panaderías y polirrubros.

El seguimiento de las compras

A partir de la denuncia intervino el Departamento Delitos Económicos de la Policía del Neuquén, que inició un relevamiento en los locales donde se realizaron las compras. Los investigadores recopilaron vouchers y analizaron registros de cámaras de seguridad para reconstruir el recorrido del sospechoso.

Según se informó, el análisis permitió establecer que una misma persona concretaba las operaciones y luego retiraba la mercadería adquirida de manera fraudulenta.

Con el avance de la pesquisa, los efectivos lograron identificar al sospechoso y determinar el domicilio donde residía, por lo que solicitaron una orden judicial de allanamiento.

Secuestros y una persona demorada

El procedimiento se realizó este lunes en el sector sur de la capital neuquina. Allí fue demorado un hombre mayor de edad, de entre 20 y 25 años.

Durante el operativo también se secuestraron prendas de vestir utilizadas presuntamente durante las maniobras investigadas y un vehículo con patente nueva, que habría sido empleado para trasladarse a los comercios y transportar los productos obtenidos mediante las compras fraudulentas.

Tras las diligencias judiciales, el demorado recuperó la libertad, aunque la causa continúa en etapa investigativa bajo intervención de la Justicia.