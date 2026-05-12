«El trabajo no ha terminado»: la OMS advierte que podrían aparecer más casos del crucero del hantavirus

La crisis sanitaria del MV Hondius, el crucero que zarpó desde Ushuaia y desató un alerta global, entró en una fase de vigilancia epidemiológica estricta. Aunque el buque ya navega en mar abierto hacia los Países Bajos, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió desde Madrid que el riesgo de nuevos contagios persiste debido al extenso periodo de incubación del virus.

«No hay indicios de que estemos ante un brote de mayor magnitud, pero la situación podría cambiar. Es posible que veamos más casos en las próximas semanas», señaló el jefe del organismo internacional tras reunirse con el presidente español, Pedro Sánchez.

Ajuste en las cifras: 10 casos confirmados entre los pasajeros del crucero con hantavirus

En las últimas horas, el ministerio de Sanidad de España rectificó la estadística oficial del brote. Si bien inicialmente se habían reportado 11 afectados, el número de positivos confirmados descendió a 10.

Las autoridades estadounidenses informaron que un pasajero, cuyo testeo inicial en Cabo Verde había resultado «no concluyente», dio finalmente negativo en las pruebas de laboratorio realizadas tras su repatriación a Nebraska.

La cifra de víctimas se mantiene en tres (el matrimonio neerlandés y una ciudadana alemana), mientras se monitorea la evolución de una paciente francesa que ingresó en estado grave.

El MV Hondius rumbo a Róterdam

La naviera Oceanwide Expeditions confirmó que el crucero ya se encuentra en viaje tras haber completado el desembarco militarizado en Tenerife. El cronograma del buque es el siguiente:

Travesía: el navío tardará 6 días en cruzar hacia el norte de Europa.

el navío tardará en cruzar hacia el norte de Europa. Arribo: se prevé que llegue al puerto de Róterdam la noche del domingo 17 de mayo .

se prevé que llegue al puerto de la noche del . Protocolo: una vez en puerto, el barco será sometido a una desinfección química integral antes de que los 32 tripulantes que permanecen a bordo puedan desembarcar.

La preocupación de la OMS radica en la Cepa Andes, variante detectada originalmente en la Patagonia argentina y la única con capacidad documentada de transmisión interhumana. Esta característica es la que obliga a mantener en aislamiento a pasajeros como el argentino Carlos Ferello, quien cumple su cuarentena en Ámsterdam.

«Dado el largo periodo de incubación, no podemos bajar la guardia», insistió Ghebreyesus. Los pasajeros repatriados a Francia, EE.UU. y Países Bajos permanecen bajo vigilancia médica constante para detectar cualquier síntoma temprano de síndrome cardiopulmonar por hantavirus.

Con información de AFP y AP.