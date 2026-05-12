Cuántos pasos hay que dar realmente para empezar a perder peso: claves para que caminar sea efectivo

La eterna promesa de los 10,000 pasos al día ha decorado las pantallas de nuestros relojes inteligentes durante años. Sin embargo, la ciencia moderna sugiere que no hay un número «mágico» universal, sino una combinación de constancia, intensidad y balance calórico.

Si el objetivo es ver un cambio real en la balanza, esto es lo que dicen los expertos y cómo estructurar las caminatas para obtener resultados, según un análisis realizado por la Agencia Noticias Argentinas.

La dosis recomendada: ¿Calidad o cantidad?

Para bajar de peso, la clave no es solo moverse, sino generar un déficit calórico (quemar más de lo que consumes). Caminar es una de las herramientas más efectivas y sostenibles para lograrlo.

El mínimo para la salud: La OMS recomienda al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana.

La OMS recomienda al menos 150 minutos de actividad física moderada a la semana. El rango para adelgazar: Según diversos estudios clínicos, el rango ideal para notar una pérdida de peso significativa se sitúa entre los 12,000 y 15,000 pasos diarios, o bien, caminar unos 45 a 60 minutos a paso ligero.

Tabla de quema calórica estimada (30 min de caminata)

Peso corporal Caminata lenta (3 km/h) Caminata rápida (6 km/h) 60 kg 75 kcal 150 kcal 75 kg 95 kcal 190 kcal 90 kg 115 kcal 230 kcal

3 claves para que caminar sea efectivo

No todas las caminatas son iguales. Si paseas mirando vidrieras, el impacto metabólico será mínimo. Para transformar tu caminata en un entrenamiento, considera lo siguiente:

El «Paso de Poder»: Debes caminar a un ritmo donde tu respiración se agite, pero aún puedas mantener una conversación breve (zona de intensidad moderada). La Pendiente es tu aliada: Caminar en subida puede quemar hasta un 50% más de calorías que hacerlo en terreno llano, además de fortalecer glúteos y piernas. Entrenamiento por intervalos (HIIT): Alternar 3 minutos de paso normal con 1 minuto de paso muy rápido acelera el metabolismo incluso después de haber terminado el ejercicio.

Consejos para la constancia

«El mejor ejercicio es el que realmente se hace». No intentes pasar de 2,000 a 15,000 pasos de un día para otro.

Incremento gradual: Aumenta tu volumen de pasos en un 10% cada semana para evitar lesiones en rodillas o pies.

Aumenta tu volumen de pasos en un 10% cada semana para evitar lesiones en rodillas o pies. Divide y vencerás: Si no tienes una hora libre, haz tres caminatas de 20 minutos. El efecto acumulativo es casi idéntico.

Si no tienes una hora libre, haz tres caminatas de 20 minutos. El efecto acumulativo es casi idéntico. Cuidado con la dieta: Es fácil «comerse» las calorías quemadas. Una caminata de una hora se compensa rápidamente con un solo café azucarado o un snack procesado.

Si bien caminar es el punto de partida ideal por su bajo impacto, la clave del éxito reside en la regularidad. No se trata de una caminata heroica el domingo, sino de convertir el movimiento en parte de tu identidad diaria.