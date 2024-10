Jubilados de Neuquén no pueden pagar los medicamentos del PAMI: “es un genocidio lo que hacen”

Estela es jubilada, tiene 74 y la última vez que fue a la farmacia vio a una mujer llorar porque no podía pagarle los medicamentos a su marido. Mario tiene 67 años y tuvo un ACV, hoy toma cuatro medicamentos y asegura que “es un genocidio, lo que hacen”. Ambos son integrantes del grupo «Jubilados Insurgentes» y parte de los miles de jubilados de la provincia de Neuquén que sufre día a día el aumento y a su vez el recorte de medicamentos del PAMI.

PAMI actualizó la lista de medicamentos gratis y en octubre se le añaden más remedios a las 44 presentaciones que fueron recortadas del listado original. Esta medida se le suma a que los medicamentos estuvieron por encima de la inflación los últimos meses. Desde Neuquén, los jubilados y pensionados contaron a Diario RÍO NEGRO cómo les afectaron estas medidas.

Estela que es jubilada de la mínima cobra alrededor de 235 mil pesos “sin el bono”. Lamenta que haya trabajado toda la vida pensando que se iba a jubilar e “iba a estar bien”, una realidad que viven muy pocos estos días. “Trabajo desde que soy chica, me tocó cuando mi papá murió y empecé como empleada domestica”, contó.

La jubilada consideró: “creo que colaboré con el país como para estar viviendo esto”. Lo mismo dijo Mario, pensionado, que cobra una no contributiva que llega a 210 mil pesos y toma medicación porque tuvo un ACV.

“Nos dicen que queremos que nos den gratis. No nos están regalando nada, yo pagué toda mi vida”, expuso. «Pagamos durante 40 años y hoy el 80% de los jubilados cobramos la mínima”, reclamó.

Por su parte, Vilma, artística plástica de 70 años, dijo que a ella no le «falta comida» y puede pagar los remedios, sin embargo, expuso que ver que a los jubilados no le alcanza, le genera mucha angustia. “Me da tanta tristeza que para no morirme salgo afuera a combatir esto”, comentó. Es otra de los tantos adultos mayores que se reúne todos los viernes afuera del Banco Nación de Neuquén para visibilizar la situación.

Elegir entre comer o comprar los medicamentos: “es como elegir la eutanasia”

Vilma, Mario y Estela aseguraron que la mayoría de los jubilados “tienen que elegir entre pagar los medicamentos o comer”.

“El otro día fui a la farmacia de PAMI y una señora se largó a llorar porque tenía ciento y pico de pastillas para el esposo, que no puede caminar, y no lo podía pagar. Decía -o me llevo las pastillas o no como-”, relató La jubilada de 74 años.

Contó que ella toma ibuprofeno porque se cayó y tiene “problemas en una rodilla”. “Antes nos daban ese medicamento y este gobierno me la quitó; no solo a mí, a un montón de compañeras que van a la a las farmacias y no pueden retirar los remedios”, expuso.

Jubilados se reunen todos los viernes afuera del Banco Nación. Foto: Archivo Matias Subat.

Además, contó que toma otra medicina, que, si bien no tiene que pagarla, ahora se lleva menos comprimidos. “Antes me daban la de 20 y ahora la de 14”, dijo.

Indicó que le da vergüenza porque sus hijas “están siempre al pendiente de que no falte nada”. “El otro día fui a retirar mis pastillas que tomo para la presión, para la rodilla y otra más, que la compro. No pude pagarla, mi hija me la compró, pero uno no quiere vivir de los hijos”, expresó.

Contó que hay muchas personas que no tienen hijos o sus hijos no le pueden pagar los medicamentos. “Se la tienen que arreglar”, lamentó.

Mario, por su parte, es uno de los más afectados. Toma cuatro medicamentos, uno para la presión, un anticoagulante “que ya también está en peligro de que lo saquen” y dos medicamentos más. “Es un genocidio lo que hacen con la gente”, expresó.

“Nosotros o comemos o compramos los medicamentos”, señaló. “Es como elegir una eutanasia, compro el remedio y no como o no compro el remedio y como, así, me muero o vivo como puedo, cada vez peor”, relató.

Vilma agregó a los testimonios que si bien ella no tiene una medicación diaria por alguna condición, “casi todos después de los 70 tomamos porque nos duele algo”. “Por ahí algún medicamento que antes era gratuito, hoy sale 74 mil pesos”, criticó.

Jubilados de Neuquén: todos los viernes visibilizan la situación

«Nos juntamos todos los viernes afuera del banco Nación, donde le explicamos a la gente de nuestra situación y tenemos una radio abierta», contó Vilma. Además, va a encontrarse con sus pares y «para no estar triste».

Comentó que «a pesar de las diferencias, porque no pensamos todos igual, lo importante es la unidad para salir adelante».

Estela agregó que recientemente realizaron una olla popular y mucha gente se acercó. Sin embargo, criticó: «no puede ser que tengamos que andar haciendo actividades así de grandes como estamos».

«No somos pobres viejitos, no somos abuelitos, entregamos nuestra fuerza y pagamos por años nuestros medicamentos«, añadió Mario.