Jubilados desaparecidos en Chubut: el rol del mar en la búsqueda y cómo avanza la hipótesis del homicidio

A más de tres semanas de la desaparición de la pareja de jubilados en Chubut, el ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, brindó más detalles de la búsqueda de Pedro Kreder y Juana Inés Morales. El funcionario habló sobre las pocas probabilidades de encontrarlos con vida cerca del mar y sobre cómo avanza la hipótesis del homicidio que presumen algunos familiares.

“Hoy se inició un nuevo rastreo con canes RH que buscan restos humanos y que llegaron desde Bahía Blanca. Todo lo que es zona sur mandaron canes de rescate para hacer un nuevo barrido, y esta vez buscamos a personas sin vida”, indicó Iturrioz en contacto con Diario Jornada.

En este sentido, sostuvo que si bien la esperanza de las familias en hallarlos con vida se mantiene, la «lógica» indica que es «muy difícil» un hallazgo en esas condiciones: «No es imposible, pero sí complicado».

Asimismo, mencionó que se sumó un equipó de Santa Fe con tecnología de alta sensibilidad para detectar signos vitales bajo tierra o escombros. «Ellos se especializan en derrumbes, pero buscan todo lo que esté tapado por tierra o escombros. Tienen unos aparatos terrestres, como ‘tortugas’ que detectan respiración, latidos, etc.”, explicó.

A su vez, acotó que la búsqueda se extendió por toda la zona costera de la provincia porque «si los desaparecidos fueron hallados en el mar, la corriente puede arrastrarlos a lugares distintos».

Por último, dijo que la hipótesis de un posible homicidio toma cada día más fuerza en la Brigada de Investigaciones e informó que una de las familias «analiza» contratar un experto para profundizar esa línea de investigación.

El último registro con vida de Pedro Kreder y Juana Inés Morales se filmó el pasado 11 de octubre, hace más de 3 semanas, cuando cámaras de seguridad captaron la camioneta en la que viajaban los jubilados saliendo de Caleta Córdova.

En medio de la búsqueda, Aldana Botha, hija de la jubilada desaparecida, publicó un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales por el acompañamiento de la comunidad de Comodoro Rivadavia y las repercusiones que alcanzó el caso a nivel nacional: «Gracias es una palabra muy chiquita».

«Quiero que sepan que cada mensajito, cada oración, cada gesto de cariño y apoyo me da fuerza para seguir en medio de todo este dolor… No quiero bajar los brazos, no lo voy a hacer, mi mami tiene que aparecer«, sentenció.

En este sentido, manifestó que octubre fue «un mes muy difícil» para su familia, ya que tuvieron que dejar su rutina, lo cual se complicó debido a que son emprendedores y no cuentan con un ingreso fijo.

«Salimos adelante día a día con los fletes», relató y sumó que además tiene un pequeño emprendimiento de cocina. «Esta semana volveremos a activarnos, aunque cueste, porque necesitamos seguir…El trabajo nos ayuda a mantenernos de pie y también a poder seguir adelante con la búsqueda de mamá», desatacó.

