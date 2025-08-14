Jueves gris para los camiones en Ruta 40: otro vuelco en Bariloche dejó un herido, cuál es su estado

Un nuevo vuelco ocurrió este jueves sobre la Ruta 40 que tuvo como protagonista a un camión. El siniestro ocurrió por la mala maniobra de un conductor que se fugó del lugar tras el incidente en Bariloche. Por el accidente una persona quedó internada en el hospital local.

Según informaron desde Seguridad Vial a Diario RÍO NEGRO, el hecho ocurrió alrededor de las 16:30, cerca del acceso Virreina.

Allí, un camión marca KIA iba con dirección al sur cuando un auto color blanco asomó la parte delantera del vehículo en el cruce para acceder a la ruta nacional.

Debido a esto, el conductor de 37 años realizó una maniobra brusca, luego perdió el control y finalmente terminó volcando. El rodado terminó posicionado sobre uno de sus laterales sobre la banquina.

Vuelco sobre Ruta 40: un fugado y una persona hospitalizada

Además del conductor, en el camión iban otros dos jóvenes de 2 y 24 años. Todos resultaron heridos y fueron atendidos en principios por personal de bomberos.

Asimismo, desde el hospital Ramón Carrillo confirmaron a este medio que uno de los ocupantes quedó internado y estará en observación durante 48 horas por un trauma en el tórax.

Mientas tanto, las autoridades de Tránsito informaron que el conductor del auto que provocó el accidente se fugo de la zona tas el vuelco.