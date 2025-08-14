Un camión despistó en la Ruta 40 de Neuquén este jueves: piden circular con precaución

Un camión sufrió un accidente y quedó a un costado de la Ruta 40 de Neuquén, este jueves por la mañana, en el kilómetro 2064,5 de la traza nacional. Desde Vialidad Nacional confirmaron a Diario RÍO NEGRO que el siniestro ocurrió entre el empalme de la Ruta 237 y Villa La Angostura, pero indicaron que no hay corte de tránsito en el sector. De todas formas, solicitaron transitar por precaución en la zona.

A raíz del siniestro, Vialidad Nacional pidió respetar las indicaciones del personal que se encuentra trabajando en el lugar. El vehículo pesado quedó sobre la banquina de la traza luego de despistar, lo que produce que dicho sector esté obstruido.

Las autoridades trabajan en la remoción del vehículo. Hasta el momento, no se conocen las causas del despiste.

Piden precaución en otra ruta de Neuquén por obras este jueves

Por reemplazo de los guardarraíls,este jueves inició un corte parcial sobre la Ruta 7, entre Neuquén y Centenario. Será hasta el sábado. Desde la Dirección Provincial de Vialidad informaron que la reducción de la calzada es en el sector del Parque Industrial (a la altura del ex peaje).

Desde el organismo especificaron que las jornadas laborales comenzarán a las 9 y se extenderán hasta las 18. La reducción afecta el carril que va de Centenario a la capital provincial.

Corte sobre la Ruta 7 por tareas de Vialidad. Foto: Gentileza Neuquén Informa.

«Se solicita a los usuarios respetar la velocidad máxima precautoria, que es de 40 kilómetros por hora en la zona de obra», comunicaron.

Por las tareas y el tránsito que se registra habitualmente en ese sector, se montó un dispositivo de seguridad. Está integrado por banderilleros y señalización de obra. hay acompañamiento de la policía.

«Las tareas se encuentran incluidas en un plan integral de mejoramiento de calzada y de condiciones de seguridad en el corredor vial que incluye a las rutas provinciales 5, 7, 6 y 17. En este caso, se trata de la colocación de elementos de seguridad de barandas metálicas cuya función es contener y redirigir vehículos fuera de control para minimizar el impacto de un siniestro», describieron desde Provincia.