Kapanga y Karina se suman a la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén: ¿La Joaqui será la próxima bomba?

La Fiesta de la Confluencia 2026 tendrá su presentación oficial este viernes en Buenos Aires, pero a pocas horas de que se revele el line up completo, se confirmó nuevos nombres: Kapanga y Karina la princesita, dos artistas que regresarán a Neuquén para hacer vibrar la Isla 132. En paralelo crecen los rumores sobre La Joaqui como otra artista sorpresa.

La Fiesta de la Confluencia 2026 se realizará desde el 5 al 8 de febrero en la Isla 132 de Neuquén, y la presentación oficial promete despejar todas las dudas. Pero antes se confirmó que a la lista de artistas nacionales se sumarán Kapanga en una noche de puro rock y Karina con su increíble show de cumbia.

Los rumores sobre la banda icónica de rock surgieron el jueves por la noche cuando en las publicaciones de la organización de la Fiesta de la Confluencia se compartió una pista musical. Por su parte Karina fue confirmada este mismo viernes, aunque no brindaron detalles de cuándo será su presentación.

La otra artista femenina que se podría sumar es La Joaqui. La organización no confirmó su presentación de manera oficial, pero trascendió que se estaban ultimando los detalles para que pueda formar parte del line up de cumbia.

Conocé el line up de la Fiesta de la Confluencia 2026: Trueno y FMK encabezan el festival en febrero

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el municipio de Neuquén confirmó que Trueno y FMK serán parte de la grilla de artistas principales de la Fiesta de la Confluencia 2026.

Estos se suman a los anunciados previamente:

Luck Ra

La Bersuit Vergarabat

L a Beriso

Luciano Pereyra

Migrantes

El evento se organiza con un modelo de «costo cero» para el municipio, ya que toda la estructura (escenarios, sonido, logística y seguridad) se financia exclusivamente a través de patrocinadores privados, productoras y acuerdos comerciales, sin usar fondos del presupuesto municipal.