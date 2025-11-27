¿Rock en la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén? la pista clave que confirmaría un nuevo artista

La expectativa por la Fiesta de la Confluencia 2026 sigue creciendo y este jueves, desde la cuenta oficial del evento compartieron en sus historias de Instagram una cuenta regresiva que abrió el juego a nuevas especulaciones.

Es que el próximo viernes 28 de noviembre se realizará la presentación oficial de la edición 2026 y se espera que allí se revelen detalles exclusivos: la grilla completa de artistas, los espacios innovadores que tendrá el evento, los sorteos para el público e incluso la fecha en la que saldrán a la venta las entradas.

El anuncio formal está previsto para las 19.30 en el Alto Palermo Shopping, en la ciudad de Buenos Aires, siguiendo la misma modalidad elegida en la edición anterior.

La pista clave que confirmaría un nuevo artista en la Fiesta de la Confluencia 2026

Mientras tanto, la ansiedad crece. Y esta vez, una pista musical encendió las teorías. En la historia de Instagram publicada por la organización, además del contador regresivo aparece un fragmento de una canción de Kapanga, la icónica banda de rock nacional.

El detalle no pasó desapercibido y muchos interpretan que podría tratarse de un adelanto sobre uno de los artistas que formarán parte de la programación. De confirmarse, la Fiesta de la Confluencia volvería a apostar a una noche dedicada al rock, uno de los géneros más esperados por el público neuquino.

La Fiesta de la Confluencia 2026 se realizará del 5 al 8 de febrero en la Isla 132 de Neuquén, y la presentación oficial promete despejar todas las dudas.

Conocé el line up de la Fiesta de la Confluencia 2026: Trueno y FMK encabezan el festival en febrero

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el municipio de Neuquén confirmó que Trueno y FMK serán parte de la grilla de artistas principales de la Fiesta de la Confluencia 2026.

Estos se suman a los anunciados previamente:

Luck Ra

La Bersuit Vergarabat

L a Beriso

Luciano Pereyra

Migrantes

El evento se organiza con un modelo de «costo cero» para el municipio, ya que toda la estructura (escenarios, sonido, logística y seguridad) se financia exclusivamente a través de patrocinadores privados, productoras y acuerdos comerciales, sin usar fondos del presupuesto municipal.