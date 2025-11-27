¡Cuenta regresiva! La Fiesta de la Confluencia 2026 tendrá su presentación oficial: artistas, entradas y más sorpresas

Faltan exactamente 70 días para que la Isla 132 vibre al ritmo del festival más convocante de la Patagonia: la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 en Neuquén. El lanzamiento oficial se va a realizar este viernes 28 de noviembre en Buenos Aires y se develarán los artistas que conforman el line up, se anunciará la venta de entradas y muchas sorpresas más.

Este viernes el municipio de Neuquén realizará la presentación de la Fiesta de la Confluencia 2026 y dará a conocer detalles exclusivos como la grilla de artistas, los espacios innovadores que tendrá el evento, los sorteos e incluso cuándo saldrán a la venta las entradas.

El evento está previsto para las 19.30 en el Alto Palermo Shopping, en Buenos Aires. Esto sigue la modalidad la edición anterior.

Conocé el line up de la Fiesta de la Confluencia 2026: Trueno y FMK encabezan el festival en febrero

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el municipio de Neuquén confirmó que Trueno y FMK serán parte de la grilla de artistas principales de la Fiesta de la Confluencia 2026.

Estos se suman a los anunciados previamente:

Luck Ra

La Bersuit Vergarabat

L a Beriso

Luciano Pereyra

Migrantes

El evento se organiza con un modelo de «costo cero» para el municipio, ya que toda la estructura (escenarios, sonido, logística y seguridad) se financia exclusivamente a través de patrocinadores privados, productoras y acuerdos comerciales, sin usar fondos del presupuesto municipal.