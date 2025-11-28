Confluencia de Cervezas 2025 en Neuquén: sabores únicos, música en vivo y toda la grilla para este viernes
Este viernes inicia el evento cervecero más esperado de la ciudad. El festival como cada año, se hará en el parque Jaime de Nevares y tendrá una agenda cargada de actividades culturales
Este viernes inicia el evento cervecero más esperado de Neuquén, el Confluencia de Cervezas. El festival se realizará hasta el sábado 29 de noviembre en el parque Jaime de Nevares y tendrá una grilla completa de actividades culturales.
El encuentro combinará lo mejor de la cerveza artesanal neuquina con la música en vivo, los sabores locales y un espacio que hace disfrutar a todos los visitantes.
El evento se llevará a cabo en el parque Jaime de Nevares ubicado en las calles Villegas y Juan XXIII de 18 a 23:30, lindante al sector extramuros de la exunidad penitenciaria U9.
Confluencia de Cervezas 2025 en Neuquén: la grilla completa de este viernes
Este viernes los espectáculos en vivo comenzarán a partir de las 18 y la lista de artistas confirmados se compone de la siguiente manera:
- 18:00 – DJ Martina Colombero
- 20:00 – Malena Full Banda
- 21:00 – Eugenia
- 22:00 – Skapaltata
