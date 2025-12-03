Kilómetros solidarios está en marcha: Mauricio une las rutas de Valle Medio en su handbike

Se largó la corrida solidaria en bicicleta en el Día de las Personas con Discapacidad. Foto: gentileza.

El calor no da tregua, pero la campaña «Kilómetros Solidarios» ya empezó a rodar por las rutas rionegrinas. La iniciativa que soñó y organizó el lamarqueño Mauricio Orozco se concreta este miércoles en el Día de las Personas con Discapacidad.

Con cada metro recorrido, más cerca está la posibilidad de que una persona con discapacidad motriz acceda a una silla de ruedas. Así lo pensó este hombre de 39 años quien quedó cuadripléjico a los 21 años tras sufrir un accidente de tránsito y hace 18 años no camina, apenas puede moverse.

Cada kilómetro es más duro con un termómetro que se eleva por encima de los 32 grados por las rutas 22 y 250. La sensación térmica es aún peor rodando sobre el asfalto, pero la meta es más fuerte.

Salieron desde Chimpay a las 8 de la mañana con acompañamiento y buenos augurios de trabajadores de salud, educación, autoridades, vecinos y organizaciones. «Terminamos el primer tramo y ahora seguimos a las 4 de la tarde con Choele choel – Pomona», cuenta.

«Llegamos en 50 minutos al lugar donde pensamos que íbamos a tardar una hora y media», balancea Mauricio este mediodía en pleno descanso, tras bajarse de su bicicleta adaptada, una handbike. Ya pasaron por Belisle y Darwin. «Empezó a picar el calor», dice el para atleta.

A través de este proyecto, Mauricio recorrerá hoy un total de 93 kilómetros en handbike uniendo todas las localidades de Valle Medio: Chimpay, Coronel Belisle, Darwin, Choele Choel, Luis Beltrán, Lamarque y Pomona.

Con mucho acompañamiento y alegría en cada parada, el deportista va escoltado por su hermano y su cuñada; y personal policial que colabora con la causa: el objetivo de recaudar fondos para la compra de sillas de ruedas.

«Las donaciones vienen bien», comenta el atleta. Hasta el momento, se recaudaron unos 4 millones de pesos. «Yo propongo, la gente dispone», asegura Mauricio.

El para atleta es dueño de una historia que inspira: tuvo el orgullo de formar parte de la Selección Nacional de Atletismo, fundó un equipo de básquet en silla de ruedas en Valle Medio y en el período 2019 a 2023 fue concejal de Lamarque.

Además, al cumplirse 17 años de su accidente, en 2024 hizo un viaje desde la cordillera hasta el mar en su handbike. La travesía por la Ruta 23 en la región sur de Río Negro es un hito en su carrera por la superación personal. Tardó seis días, desde Dina Huapi hasta Las Grutas.

Kilómetros solidarios: cómo colaborar

La propuesta fue presentada a los municipios del Valle Medio, que patrocinan la travesía aportando dinero por kilómetro recorrido. El valor base establecido es de $7.000 por kilómetro. Por el recorrido completo se podrían recaudar $651.000, una suma equivalente al precio de una silla de ruedas.

Mauricio convoca a empresas, comercios y vecinos a sumarse con aportes económicos. Hay una cuenta de Mercado Pago para recibir donaciones disponible hasta el fin de semana inclusive. El alias de MP para transferir es km.solidarios.mp o CVU: 0000003100035620217864.

Contactos: Mauri Orozco: (298) 4697631, Facebook: Mauri Orozco e Instagram: @mauriorozco1.