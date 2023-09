La Agencia Nacional de Seguridad Vial estrenó base de operaciones en Bariloche

En la búsqueda de intensificar los controles y la prevención que permitan disminuir los accidentes de tránsito, la Agencia Nacional de Seguridad Vial inauguró hoy su base operativa de Bariloche, donde tendrá presencia permanente con una dotación de ocho agentes y cuatro móviles.

La dependencia funcionará en un edificio cedido por el municipio, sobre la calle Luis Piedrabuena, en el acceso este a Bariloche.

El intendente Gustavo Gennuso valoró el trabajo colaborativo realizado ya desde hace tiempo (aun sin base) con la ASV y se comprometió a promover una ordenanza de alcohol cero al volante, como ya fue adoptada a nivel nacional y en varios municipios. Aunque la decisión en ese sentido depende del Concejo.



Ante una pregunta puntual del director de la agencia nacional, Pablo Martínez Carignano, el intendente dijo que ya envió ese proyecto y también el de “scoring”, para establecer un sistema de puntaje a partir de las infracciones, que pueden terminar con el retiro de la licencia de conducir. Y aprovechó para reciclar su disputa con el Concejo al aclarar que ese cuerpo tiene los temas en carpeta, pero trabaja “a veces, cuando no tiene receso”.

Carignano afirmó que la sede de la ASV estrenada en Bariloche es la número 26 en todo el país y “tiene un alto valor simbólico” porque llegaron a los 13 establecimientos de ese tipo desde el inicio de su gestión en 2019 y lograron duplicar los 13 inauguradas en los once años previos, desde que se creó la Agencia en 2008.

El director agradeció el apoyo municipal y dijo que la base en Bariloche “va a servir para que la presencia de la Agencia sea permanente, además de trabajar a la par de las autoridades locales que conocen el territorio” y contribuir al objetivo general de “lograr cada año que menos gente en la Argentina muera por siniestros viales evitables”.

Carignano dijo que “los resultados llegan cuando se trabaja sostenidamente”. Una consigna central de las políticas a su cargo es lograr nuevas normativas en todo el país que impongan la veda total de consumo de alcohol por parte de los conductores.

El municipio de Bariloche tiene desde hace años un límite permitido de 0,5 gramos de alcohol en sangre, pero ya trabaja en un proyecto nuevo para bajarlo a cero.



A pesar de las altas multas, las infracciones no bajan. Los controles de cada fin de semana detectan siempre entre 20 y 25 personas alcoholizadas al volante. El directo de Tránsito del municipio, Carlos Catini, dijo que “podrían ser más”, pero deben regirse por el límite del playón municipal para recibir los autos secuestrados. Cuando llegan a ese número dan por terminados los operativos.

El subsecretario de Tránsito y Transporte, Daniel Pincheira, dijo que la ordenanza de alcohol cero sería muy útil para terminar con las discusiones que algunos plantean después de haber “tomado poco”, pese a lo cual son infraccionados. El mensaje, subrayó, debe ser que no hay que tomar nada.



Sobre el control de otras sustancias adictivas como cocaína, marihuana o anfetaminas, Catini dijo que la idea está de marchar también en esa línea, pero por ahora no está previsto debido a que “el equipo más barato para detectar drogas cuesta 7.000 dólares”.

Un referente de la CNRT que estaba presente en el acto, dijo que ese organismo sí cuenta en Bariloche con un medidor de sustancias psicotrópicas y que recientemente detectaron infractores que dieron positivo en un control en Dina Huapi.