Cande Tinelli, Matías Alé y Barbie Vélez: los famosos que promocionaron un producto prohibido por Anmat

Media docena de famosos publicitaron un producto que se encuentra prohibido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) a través de redes sociales en donde compartieron sus experiencias al utilizar la pasta dental. Acá te detallamos lo ocurrido.

Los famosos que promocionaron un producto prohibido por la Anmat

La publicidad de un producto prohibido por la Anmat fue revelado por Chequeado, que describió que la línea Carbón Coco vende productos ilegítimos porque no cuenta con la inscripción sanitaria indicada por la Disposición 5661/25 y se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración.

El producto dedicado a blanquear los dientes tiene prohibida su distribución, uso, comercialización, publicidad o bien publicación en plataformas de venta libre y distribución. Dentro del listado se encuentra, además, un enjuague bucal y una mascarilla facial.

Las personalidades que se mostraron en las redes sociales de la marca incluyen a las influencers Cande Tinelli, Juli Poggio, Catita Reyes y los actores Matias Alé, Barbie Vélez y Flor Vigna.

Anmat prohibió un aceite de oliva

En paralelo, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración y comercialización en todo el país del aceite de oliva marca “Mito Andino” por una serie de graves irregularidades, convirtiéndose en la segunda marca de este producto retirada del mercado en menos de una semana.

A través de la Disposición 5434/2025 publicada en el Boletín Oficial, la investigación se inició a partir de una consulta en la que se detectó que los números de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y de Registro Nacional de Productos Alimenticios (RNPA) que figuraban en la etiqueta del producto eran inexistentes.

