La Asociación de Anestesistas reveló que la primera denuncia sobre fiestas con drogas llegó por la hermana del residente muerto

La investigación por la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar (29) y el uso irregular de sustancias médicas, como propofol y fentanilo, sumó detalles sobre el inicio de las denuncias. El abogado de la Asociación de Anestesistas, Eduardo Gerome, reveló que los primeros indicios se conocieron desde el círculo familiar del fallecido, que alertó sobre encuentros privados en la Ciudad de Buenos Aires donde se consumían drogas hospitalarias.

El testimonio de la hermana y los controles por consumo de drogas en médicos

En una entrevista con LN+, Gerome detalló: “Cuando muere el médico del Hospital Rivadavia, su hermana va a la Asociación de Anestesistas, muy compungida, a contar las cosas que se había enterado que pasaban, de alguna fiesta de la que ella había tenido conocimiento, y esa es la primera noticia que se tiene en la Asociación”.

El abogado también describió los controles que se realizan sobre los profesionales. “La Asociación hace testeos aleatorios con los anestesiólogos para determinar que no consumen drogas”, explicó. Sobre el caso del médico fallecido, precisó: “Del médico que se murió se había hecho un testeo en 2024, hace poco más de un año, que dio negativo”.

La muerte de un anestesiólogo abrió una investigación por consumo de drogas en hospitales.

Sostuvo además que la causa se judicializó rápidamente. “Apenas se conoció, se hizo la denuncia. Hoy todo está en manos de la Justicia, que está investigando”, afirmó.

Cómo surgieron las denuncias internas en hospitales y el rol de los residentes en la investigación

En el caso de Delfina «Fini» Lanusse, Gerome indicó que los primeros reportes fueron realizados por médicos en formación. “Desde el 20 de febrero, inmediatamente por obra y gracia de los propios residentes del Hospital Italiano, que ven a Lanusse en estado de languidez, la denuncian para que se trabaje sobre ella para recuperarla”, relató.

El abogado agregó que las autoridades del hospital actuaron tras conocer la situación. “Cuando las autoridades del Hospital Italiano toman conocimiento, inmediatamente hacen la denuncia y ponen en conocimiento de la Asociación de Anestesia”, indicó.

La entidad también avanzó sobre el otro hecho vinculado. “Cuando la Asociación de Anestesistas toma conocimiento de la situación y también de lo que pasa en el Hospital Rivadavia, donde también allí es donde muere un médico y hay otra anestesista involucrada, amplía de inmediato la denuncia”, explicó.