Empiezan a vencer los contratos bajo la ley de alquileres: cuántos se renuevan y con qué subas

Los problemas ocasionados por la vigente ley de alquileres y la altísima inflación son dos cuestiones íntimamente ligadas. Los efectos distorsivos de esta última impiden que cualquier normativa que pretenda regular un mercado logre su cometido, por más buenas intenciones que se hallen en su espíritu.

La consecuencia inmediata de ese combo explosivo es la escasez de oferta, pues el pronunciado desfase entre nivel general de precios y canon locativo que se produce a lo largo del año en que no puede haber actualizaciones desincentiva a los propietarios a poner sus inmuebles en alquiler. La consecuencia mediata es el aumento de precios de los alquileres.

Este mes vencen los primeros contratos de alquiler bajo la actual ley, y al respecto deben hacerse dos aclaraciones. En primer lugar, la renovación de los contratos no es obligatoria, y dependerá de la voluntad de las partes y de que las mismas arriben a un común acuerdo. En segundo lugar, el precio del alquiler para la renovación no está regulado como sí lo está en las actualizaciones anuales previstas a lo largo de la duración del contrato. Por tanto, el incremento por renovación puede ser sensiblemente mayor al aumento que habría correspondido por actualización.

Alquileres: ¿se renuevan, y a qué precio?

Seguramente, dos de las preguntas que enfrentan o están próximos a enfrentar esta situación son si se renovará su contrato de alquiler y con qué porcentaje de aumento. Al respecto hablamos con el presidente de la Federación de Inquilinos/as Nacional, Federico Prior.

PREGUNTA: ¿Se están renovando los contratos de alquileres que comienza a vencer este mes?

RESPUESTA: En general, se están renovando, sobre todo cuando se trata de propietarios/as chicos/as, que son quienes necesitan el ingreso todos los meses para complementar su jubilación o su salario. A ellos no les conviene retirar oferta, quienes sí lo hacen son quienes responden a la lógica del gran mercado inmobiliario.

P: ¿Con qué porcentajes de actualización de precios se están haciendo las renovaciones de alquileres?

R: Se aumenta en base a lo que pretende el/la propietario/a en base a la inflación y a su cuestión económica. Ahí no tenemos un tope, un índice de ajuste como sí está dentro del contrato estipulado por la ley, así que eso queda liberado al mercado inmobiliario. Se pide el 110%, 120%, 130%, es decir, por encima de la inflación interanual. Pero tuvimos casos de aumentos del 150% o 160% respecto del último mes de alquiler. Como no está regulado, se pide cualquier barbaridad.

P: ¿Podrías compartir alguna experiencia particular que haya llegado a la Federación?

R: Lo que entra en juego en las renovaciones es lo que le sale al/a la inquilino/a mudarse, y se establece el precio con esa referencia. Si me tengo que ir del departamento que estoy alquilando tengo que pagar tres meses de alquiler en el otro lugar, entre mes de alquiler, de depósito y la comisión inmobiliaria, más el flete, más el sellado. Entonces te ponen un aumento que es alto pero que queda por debajo de lo que saldría mudarte, se juega con esa necesidad en las renovaciones. Muchos terminan aceptando las condiciones y esos aumentos siderales, pero otros no tienen la posibilidad de pagar, lo que deriva en situaciones muy graves. En la cordillera, Villa La Angostura, Villa Pehuenia directamente no hay lugares en alquiler y la gente termina durmiendo en la terminal, en los autos, cayendo a la casa de un familiar, o volviendo a vivir con los padres. Es tremendo, es lo más complicado de las renovaciones.