La ciclovía Evelyn Alarcón sigue a la espera en Regina: «No hay nadie que quiera construirla»

La propuesta de una ciclovía con el nombre de Evelyn Alarcón, la mujer policía víctima de siniestro vial en Regina, se pensó para recordar a la joven que murió arrollada en 2021. Su familia impulsó la iniciativa y con el apoyo de muchos ciudadanos lograron conseguir los fondos nacionales, sin embargo hasta el momento no hay avances en su construcción.

Cesar Alarcón, padre de la joven víctima del siniestro vial, dialogó con RÍO NEGRO y comentó que se encuentran en una instancia desesperada al ver que esa obra por la que tanto lucharon y que fue aprobada por concejales reginenses no se puede concretar. Aseguró que desde el municipio se envió la licitación para convocar a empresas constructoras, pero nadie se presenta.

«Hace un año y ocho meses que estamos peleando con esto, el dinero está y ya van dos licitaciones que se han hecho acá en Villa Regina y no ha aparecido ninguna empresa. Ha quedado desierta», puntualizó Alarcón. Sostuvo que durante la ultima convocatoria que se realizó desde el municipio, eran optimistas porque habían aparecido dos empresas, una de Neuquén y otra de La Pampa, pero «a la hora de abrir los sobres no aparecieron».

Ante esta situación angustiante, Alarcón comentó que en una reunión con el intendente de Regina se decidió hacer una contratación directa para lograr acelerar el proceso. «Estoy llamando a todas las personas que he conocido durante todo este tiempo para que nos den una mano y que nos ayuden a conseguir una empresa que venga a hacer la obra», indicó.

«No entiendo por qué no se puede concretar la obra, otras ciudad tienen ciclovía y nosotros en Villa Regina con casi 50.000 habitantes no podemos tener una», criticó.

A su vez, comentó que con su hijo hicieron un trabajo con drones desde la Ruta Nacional hasta la Isla 58 en el que mostraron la «peligrosidad» de esa arteria donde hubo más de 17 muertes. «Pero veo que no hay voluntad política para que alguien la venga a hacer», aseguró.

A dos años de la muerte de Evelyn, la ciclovía sigue frenada

Evelyn Alarcón perdió la vida en abril de 2021 cuando la bicicleta en la que circulaba por la banquina de la avenida General Paz fue embestida desde atrás por Aldo De Toffol, quien manejaba una camioneta y se dio a la fuga.

La propuesta de esta ciclovía para recordar a la joven víctima fatal consiste en una obra que abarcará siete kilómetros.

Según Cesar Alarcón, el proyecto es realizar una ciclovía en los dos sentidos de la avenida, una en dirección a la Isla y otra en sentido a la zona urbana de Regina. Incluye la luminarias ya que al atardecer resulta un lugar de poca visibilidad. «Iba a tener cerca de 50 o 60 farolas», indicó.

Para este proyecto, se aseguró un monto desde Nación aprobado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, el cual comenzó en los 220 millones y ahora llegó a los casi 400. Pese al fondo asegurado, aún no se puede construir.

«El otro día se inauguró una ciclovía en Viedma, 17 kilómetros tiene. Entonces voy a decir ¿Por qué nosotros no podemos tener? ¿Los reginenses no merecemos una ciclovía? Somos tan inútiles que no podemos gestionar una ciclovía o no hay voluntad, no tienen ganas de trabajar los que tienen que trabajar», criticó Alarcón.

Para cerrar, el padre de Evelyn dijo: «La verdad es que es injusto. Tenemos una ciudad muy bonita pero que está atrasada por lo menos 20 o 30 años».