La esposa del gendarme argentino detenido en Venezuela pidió ayuda a la Corte Penal Internacional

María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Agustín Gallo, recurrió a la Corte Penal Internacional (CPI) para solicitar su intervención en la liberación del gendarme argentino, detenido por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La mujer publicó un mensaje en redes sociales dirigido a Karim Ahmad Khan, fiscal jefe de la CPI, en el que expresó su desesperación y denunció que su esposo lleva 51 días incomunicado.

«Mi marido y padre de nuestro hijo de 2 años, tiene hoy 51 días detenido e incomunicado. No sabemos en qué circunstancias ni en qué lugar está. Ayúdenos, estamos desesperados«, publicó Gómez en sus redes sociales, donde etiquetó al procurador de la CPI.

La esposa del gendarme había realizado otra publicación exigiendo su liberación. «Libertad para Nahuel Agustín Gallo, detenido e incomunicado injustamente hace 51 días en Venezuela. Su familia necesita su liberación, lo estamos esperando para regresar a casa», manifestó.

El pasado 2 de enero, el Gobierno de Javier Milei presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por la detención arbitraria y la desaparición forzada del gendarme.

Según el comunicado oficial de Cancillería, la denuncia incluyó una mención directa al fiscal general venezolano, Tarek William Saab, quien justificó la acción del régimen chavista en una entrevista con Infobae, alegando que Gallo participaba de «acciones conspirativas contra la paz republicana».

En su declaración, Saab sostuvo que el argentino formaba parte de una supuesta «conspiración internacional» y desestimó la versión de que Gallo había viajado a Venezuela para encontrarse con su pareja. «Esa era la coartada de que quería ver una novia. Bueno, la novia pudo haber ido a Buenos Aires, señor«, afirmó el funcionario venezolano.

El caso Gallo y la política exterior argentina

El Gobierno argentino considera que el caso de Nahuel Gallo se enmarca dentro de un «patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad» cometidos por el régimen de Maduro y sostiene que la detención del gendarme se encuentra bajo la jurisdicción de la CPI.

La administración de Milei calificó el hecho como una «violación grave y flagrante de los derechos humanos» y reiteró su compromiso de utilizar «todos los recursos legales y diplomáticos» disponibles para exigir justicia en el ámbito internacional y garantizar los derechos del gendarme argentino.

Nahuel Gallo había viajado a Venezuela el pasado 8 de diciembre

El agente había viajado a Venezuela el pasado 8 de diciembre, para encontrarse con su esposa y su hijo y su recorrido había sido por tierra, en la frontera entre Cúcuta y Táchira. Allí supuestamente es donde fue detenido por seis uniformados, que se lo llevaron en una camioneta negra sin identificación.

Kevin Gallo, su hermano, confirmó que a Agustín le sacaron el teléfono y desde ese momento no tuvieron noticias de el.

Debido a la escasa información que tiene la familia, la misma fue suministrada por un remisero que lo llevaba. El chofer les dijo que le sacaron el celular a Gallo y después lo obligaron a bajarse. «El conductor le prestó un teléfono. Así, logró comunicarse con mi cuñada y le dijo que estaban por llevárselo», detalló el hermano.

La familia pidió ayuda a Gendarmería a lo que les respondieron: «Nos dijeron que iban a estar trabajando en eso, que estaban trabajando con Cancillería también, pero no nos dan información, no nos dicen nada. Mi mamá no puede ni hablar».