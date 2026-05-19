Nueva aparición de Javier Milei: disertará sobre empleo y perspectivas económicas en el Malba

El presidente Javier Milei ya puso en marcha su agenda volcada a la defensa de su gestión económica y en este sentido, este martes realizará una nueva disertación. La actuación del presidente se hará en el Museo de Arte Latinoamericano de Bueno Aires (Malba).

Desde la Casa Rosada adelantaron que el eje central de su exposición será el rumbo de la economía y el empleo en Argentina.

Nueva disertación de Javier Milei

La disertación de Javier Milei se enmarca en la exposición «Argentina 2026: inserción laboral, visión macro y potencial productivo». El mandatario será uno de los oradores de este martes.

La presentación del mandatario constituye la segunda actividad pública en formato de exposición que realiza el economista en lo que va de la semana. El lunes brindó una «clase magistral» ante estudiantes y académicos en una universidad privada.

Para la jornada de este 19 de mayo, se prevé un encuentro de carácter cerrado y especializado, coorganizado junto a la Bolsa de Valores.

Fuentes oficiales descartaron que Javier Milei esté acompañado por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Se espera que durante su intervención, realice un exhaustivo repaso del modelo económico que aplica desde su asunción en diciembre de 2023.

El eje de su discurso se centrará en detallar su mirada sobre el mercado de empleo, las reformas estructurales implementadas y sus expectativas de crecimiento y potencial productivo para determinados sectores estratégicos de la actividad nacional.

Con información de NA