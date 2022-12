La Feria de Artesanos se quedó sin sus estructuras: acusan de atropello al municipio de Neuquén

Indignados, los feriantes se dieron cuenta ayer que se quedaron sin sus herramientas de trabajo. Como no funcionaba bien la baulera, luego de una mediación de varios días, el municipio dispuso de un container para guardar las tablas y armazones de los puestos móviles del fin de semana. Como se terminó el contrato, el contratista se llevó el container y los stands en la previa a un fin de semana largo.

«Es impresentable la ineficiencia, es un atropello al trabajo, nos quedamos sin nuestras herramientas de trabajo 80 compañeros de la feria más antigua de Neuquén. En 43 años que nos ganamos este espacio con presencia y constancia, no nos había pasado ésto», se quejó Nancy Carlino, una de las integrantes de la comisión de artesanos de la feria neuquina.

Ayer hubo una asamblea para tratar los problemas continuos que tienen para trabajar en el espacio de la Feria desde la remodelación de la avenida Argentina: constantes cortes de luz y la baulera que no se arregla. «Hoy se llevaron todo: nos dijo el dueño de los container que se tenían que ir sí o sí , por contrato eran 15 días, y se fueron«, dijo Carlino.

Con el container, se llevaron los stands y la fuente de trabajo de las y los artesanos de Neuquén. «Van a tener que responder por todo este atropello, no quedó ni una estructura. No son de ellos, son nuestras», insistió Carlino.

La contratista de los containers le avisó que se llevaba todo. Comenzaron los llamados a la subsecretaría de Cultura de la ciudad y a la secretaría de Capacitación, a cargo de María Pasqualini. «Todas muy educadas, nos prometieron que las cosas se iban a hacer, que ya se va a solucionar; creemos que están minimizando el problema: sufrimos el cascotazo de la pandemia, estamos remontando como podemos y nos están perjudicando, no les pedimos nada, sólo que nos dejen trabajar», insistió.

Arreglos mal hechos

Para los artesanos, el problemas del muncipio es que se niegan a reconocer que la obra de remodelación de la avenida Argentina, estuvo mal hecha. Todos los inconvenientes surgieron tras las mejoras. La electricidad es el inconveniente de casi todos los fines de semana, por ejemplo. «Nos acusan de vándalos, nos dicen que no sabemos cuidar, pero en 40 años no habíamos tenido problemas, todo cambió con la remodelación, desde entones, la iluminación de nuetros stands, no es segura», explicó.

Carlino indicó que un fin de semana que el encargado municipal no se presentó a solucionar el problema eléctrico, un electricista los fue a auxiliar y les dijo que los problemas de conexión iban a continuar, porque estaba mal hecho. «No tienen la humildad de reconocer que luego de la remodelacion, la luz no sirve. Y la baulera que antes era manual, con los arreglos no sirvió, se inunda, no cierra o no se puede abrir: antes no era problema», insistió.

Antes de que supieran que sus estructuras se fueron junto con los containers, los artesanos y artesanas analizaban la realización de alguna medida llamativa para «ser escuchados y que nos den una pronta solución». «Nos están obligando a ir con todo, una movilización o alguna cosa similar, necesitamos la entrega de nuestros puestos o vamos por más», finalizó.