Una cápsula del tiempo perdida que podría estar enterrada en Viedma desde 1953

Inauguración del monolito de Viedma el 23 de abril de 1953 y el misterio de la cápsula del tiempo. Foto: Omar

Las obras previstas en el Centro Municipal de Cultura desataron un debate acerca de la posible existencia de una cápsula del tiempo enterrada hace más de siete décadas.

La hipótesis surgió a partir de testimonios y fotografías de la inauguración del Monolito del 7 de marzo, en conmemoración de la batalla de Carmen de Patagones contra el imperio de Brasil.

El recuerdo del hijo de Otto Lehner y el enigma de su contenido

El monolito fue inaugurado el 23 de abril de 1953, durante los actos por el aniversario de Viedma y cuando Otto Lehner ejercía la presidencia municipal.

En este sentido, su hijo, Omar Lehner, aseguró que la cápsula fue enterrada durante ese mismo acto en el que se conmemoró la soberanía argentina en la Patagonia, pero que desconoce el contenido de la misma.

«No se sabe dónde está. Creo que en la base del monolito o cerca de ella», explicó tras presentar dos fotografías que parecen ubicarse en el predio con cierta distancia entre si.

La pista del diario La Nueva Era en su edición del 25 de abril de 1953

De acuerdo a la crónica de la época, los actos realizados por el 174° aniversario de Viedma se realizaron la mañana del jueves 23 de abril «en el lugar destinado a la futura Plaza del Fundador», ubicada entre Gallardo y Urquiza.

Allí, la piedra fundamental fue descubierta por Otto Lehner y Juan Paolini, secretario a cargo de la Gobernación, para luego ser bendecida por el monseñor José Borgatti.

Inauguración del monolito de Viedma el 23 de abril de 1953, siendo bendecido por el vicario capitular de la diócesis. Foto: Omar Lehner.

El izamiento de la bandera que podría señalar el lugar

«Primeramente, se procedió a izar el pabellón patrio al tope de un improvisado mástil, cerca del sitio en que se levantará el monumento que perpetuará la memoria de Viedma», señaló el diario de la época.

En la foto puede observarse al intendente, Otto Lehner, a unos metros del monolito, colocando algo dentro de una estructura de concreto. Foto: Omar Lehner

En este sentido, la primer foto muestra la bandera junto al monolito, mientras que en la segunda puede observarse la continuidad del acto a unos metros de distancia y con la misma bandera ondeando al fondo.

«Allí se ve el empleado municipal con el balde de mezcla para sellar la cápsula», señaló Lehner.

En este sentido, el paradero exacto de la cápsula continúa siendo un misterio para la capital rionegrina, pero se estima que se encuentra en el predio de la estructura homenaje.

Otras dos cápsulas enviadas al futuro

En agosto de 2000, durante el 30° aniversario del Centro Municipal de Cultura, vecinos y trabajadores enterraron una urna con escritos, fotografías, publicaciones y testimonios de la época para ser abierta cien años más tarde.

Mientras que la Nuntius es una cápsula construida por Invap y cerrada en 2016. La misma se encuentra en los jardines del Ministerio de Economía y contiene mensajes de estudiantes y otros documentos que, de acuerdo a una ley provincial, serán abiertos el 9 de julio de 2066.