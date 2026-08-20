Suspendieron un partido de la Liga Confluencia luego de insultos racistas al árbitro

Catriel - Argentinos del Norte se suspendió luego de insultos racistas al árbitro. (Foto: Archivo Prensa Catriel)

El partido entre la Unión Deportiva Catriel y Argentinos del Norte por la Liga Confluencia se suspendió cerca del final luego de que el árbitro principal sea víctima de insultos racistas.

El encuentro se jugó hoy porque había sido postergado y correspondía a la segunda fecha del Clausura. El juez Efraín Olmos fue el que recibió los insultos racistas que derivaron en la suspensión.

Catriel publicó un comunicado en sus redes sociales en el que señaló que el árbitro no suspendió el partido por los insultos sino que lo hizo «debido a que jugadores y cuerpo técnico del club visitante invadieron el campo de juego».

«Esta situación impidió que el árbitro pudiera aplicar el protocolo correspondiente. Ocurrió sobre los 92′ del encuentro y no se permitió que el partido continuara y finalizara como corresponde», agregaron.

«Desde nuestra institución trabajaremos junto a la Liga y a las autoridades correspondientes para que se tomen las medidas que correspondan», continuaron.

A su vez, el club local se solidarizó con el árbitro e indicó que «repudia enérgicamente todo tipo de insultos racistas y discriminatorios, sin importar el ámbito en el que se produzcan».

Argentinos del Norte también publicó un comunicado en sus redes sociales. «Repudiamos lo ocurrido durante el partido disputado en el día de hoy, que debió ser suspendido por el árbitro debido a insultos racistas dirigidos hacia la terna arbitral».

«Como institución, rechazamos cualquier tipo de discriminación y entendemos que este tipo de actitudes no tienen lugar dentro del fútbol ni representan los valores de nuestro club», siguieron.

«Queremos expresar especialmente nuestro apoyo y solidaridad con el árbitro Efraín Olmos. Estamos con él y repudiamos cualquier tipo de agresión o discriminación. Nadie debería tener que soportar este tipo de situaciones dentro de una cancha», concluyeron.