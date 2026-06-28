La fuerte conexión entre la Virgen de Luján y Cabo Verde, el rival que Argentina enfrentará en el Mundial 2026

La Selección de Cabo Verde viene teniendo una histórica participación en el Mundial 2026. Será el rival de Argentina en los 16avos de final. La historia de la Virgen de Luján guarda una estrecha relación con ese país de áfrica, asociada con el Negro Manuel.

El enfrentamiento será el viernes 3 de julio, en Miami. El conjunt africano quedó en su grupo detrás de España y por encima de Uruguay y Arabia Saudita. Eso terminó de definir la llave.

Qué une a Cabo Verde, el rival de Argentina, con la Virgen de Luján

Desde la página del Santuario de la Virgen de Luján reseñaron la historia de la Patrona de Argentina. «Corría el año 1630, cuando un portugués, que vivía en la zona de Sumampa, en la actual provincia de Santiago del Estero, se propuso hacer una capilla en su hacienda dedicada a la Virgen Santísima. Entonces escribió a un paisano suyo que le enviara del Brasil una imagen de Nuestra Señora, para colocarlo en dicha capilla», expusieron.

Agregaron que desde Brasil le enviaron dos imágenes de la Virgen, para que eligiera la que más le gustara. Vinieron ambas bien acondicionados cada uno en su cajón aparte porque era muy frágiles. Estas imágenes llegaron al puerto de Buenos Aires y allí las depositaron en una carreta, comenzando un viaje de varios días hacia el destino indicado. La segunda noche de este viaje pararon en una estancia que pertenecía a don Rosendo Oramas a orillas del rio Luján.

«Al día siguiente, la caravana trató de continuar su viaje, pero cuando estaban listos para tirar del carretón, los bueyes no querían moverse ni un paso. Admirados los que por allí andaban se preguntaron porque sucedían estas cosas, ya que la carga era la misma del día anterior y no eran pesadas. Alguien comento que allí venían dos cajones con imágenes de la Virgen. ante este misterio el negro Manuel dijo al jefe de la caravana: `Señor saque del carretón uno de estos cajones, y observemos si camina’, así se hizo, pero por más que tiraban los bueyes, el carretón no se movía. Cambiaron, entonces, los cajones, y allí, los bueyes tiraron el carretón que se movió sin dificultad», comentaron sobre lo ocurrido.

Esto fue que tomado como un signo que «la imagen de la virgen encerrada en aquel cajón quería quedarse en ese lugar», expresó el P. Lucas García, del Santuario de Luján.

La figura de Manuel Costa de los Ríos, conocido como el Negro Manuel, se fue acrecentando con los años. Es recordado como el custodio de la Virgen de Luján en esos primeros años. Nació y se crió en lo que en ese entonces era Guinea Superior, en África.

Según consignaron desde Presidencia de la Nación, el Negro Manuel llegó al Río de la Plata como parte de un lote de esclavos africanos proveniente de Pernambuco. Indicaron que según las investigaciones de Monseñor Juan Guillermo Durán, postulador de la causa de canonización, se había criado en las islas de Cabo Verde, siendo bautizado de niño.

Manuel custodió la imagen hasta 1686, año que falleció. “Ser de la Virgen nomás”, reseñan que decía con frecuencia.

Dónde queda Cabo Verde, el pequeño país conformado por islas

Cabo Verde se trata de un Estado insular ubicado en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África. El país está conformado por diez islas de origen volcánico y varios islotes, distribuidos en una superficie cercana a los 4.000 kilómetros cuadrados.

Fue una colonia portuguesa durante varios siglos y obtuvo su independencia en 1975. Como consecuencia de ese pasado, el portugués es el idioma oficial, aunque la mayor parte de la población también utiliza el criollo caboverdiano en la vida cotidiana.