En vivo | Uruguay le gana 2-1 a Cabo Verde por la segunda fecha del Mundial 2026

Uruguay reaccionó y le gana 2-1 a Cabo Verde en el Hard Rock Stadium de Miami. El encuentro corresponde a la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Kevin Pina, de tiro libre, abrió el marcador. Araujo y Canobbio anotaron para el conjunto de Bielsa.

El elenco de Marcelo Bielsa intentó adueñarse rápidamente de la posesión, aunque le costó encontrar profundidad. Con el correr de los minutos, se instaló en campo rival y generó su primera ocasión clara a los 14, tras una mala salida defensiva de los africanos que derivó en un contraataque que Federico Valverde no pudo aprovechar.

Sin embargo, Cabo Verde mostró personalidad para responder y a los 20 minutos de la primera mitad abrió el marcador. Kevin Pina ejecutó un tiro libre desde tres cuartos de cancha con un remate que atravesó la barrera y se metió junto al palo izquierdo de Fernando Muslera. El gol significó el 1-0 parcial y quedó registrado como el primero de Cabo Verde en la historia de los Mundiales.

¡GOL HISTÓRICO PARA CABO VERDE!



De tiro libre, Kevin Pina sorprendió y marcó el 1 a 0 ante Uruguay para la selección africana.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/XqXleoG3Fz — DSPORTS (@DSports) June 21, 2026

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