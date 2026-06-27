Dónde queda Cabo Verde: el pequeño país que eliminó a Uruguay y será el rival de Argentina en el Mundial 2026

El país conformado por una serie de islas al oeste africano está disputando su primer mundial, el cual ya hizo historia al pasar de ronda y dejando afuera a Uruguay (Foto: gentileza)

Cabo Verde será el próximo rival de la selección argentina en los 16avos de final del Mundial 2026, un cruce que despertó el interés de muchos aficionados por conocer más sobre este pequeño país africano que participa por primera vez en una Copa del Mundo y ya logró convertirse en una de las grandes revelaciones del torneo.

En su primera participación, compartió el grupo H con España, Uruguay y Arabia Saudita. En lo que pareció ser el equipo más débil, se convirtió en una de las mayores hazañas de la historia de los mundiales.

Tras empatar 0-0 en su debut con España con grandes atajadas de su arquero «Vozinha«. En la segunda fecha sumaron otro empate 2-2 con Uruguay con goles de Kevin Pina y Hélio Varela, los primeros goleadores en la historia de su país.

Para la última fecha ante Arabia Saudita y con chances de pasar, igualaron 0-0 ante Arabia Saudita. Con este resulto más la derrota de Uruguay, Cabo Verde consiguió avanzar de ronda en su primera disputa mundialista con un plantel de figuras para nada conocidas.

Dónde queda Cabo Verde, el pequeño país conformado por islas

Se trata de un Estado insular ubicado en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África. El país está conformado por diez islas de origen volcánico y varios islotes, distribuidos en una superficie cercana a los 4.000 kilómetros cuadrados.

Cabo Verde fue una colonia portuguesa durante varios siglos y obtuvo su independencia en 1975. Como consecuencia de ese pasado, el portugués es el idioma oficial, aunque la mayor parte de la población también utiliza el criollo caboverdiano en la vida cotidiana.

Cabo Verde se localiza al oeste del continente africano (Maps)

Su población ronda el medio millón de habitantes, lo que lo convierte en uno de los países más pequeños que alguna vez alcanzó una fase eliminatoria de la Copa del Mundo. Para la edición del Mundial 2026, solo Curazao (180.000) tiene menor población.

La capital es Praia, situada en la isla de Santiago, donde se concentra buena parte de la actividad política y económica.

El archipiélago tiene una economía basada principalmente en el turismo, los servicios y la pesca. La escasez de recursos naturales llevó al país a desarrollar actividades vinculadas al comercio y al transporte marítimo, además de depender en parte de las remesas enviadas por ciudadanos que viven en el exterior.

(Foto: Travel Magazine)

Cabo Verde: la camada de jugadores que hizo historia en su primer participación mundialista

En materia deportiva, el fútbol es la disciplina más popular. La selección nacional, conocida como los «Tiburones Azules«, experimentó un crecimiento sostenido en los últimos años y comenzó a ganar protagonismo en las competencias africanas antes de conseguir su histórica clasificación al Mundial de Canadá-Estados Unidos-México 2026..

Muchos de los futbolistas que integran el plantel nacieron o desarrollaron sus carreras en distintos países europeos, principalmente Portugal, Francia, Países Bajos y Bélgica, una característica que refleja la amplia variedad de orígenes e historias de vida de sus jugadores.

Entre sus figuras destacas está el arquero Josimar José Évora Dias, más conocido como «Vozinha«, arquero de 40 años que está libre tras jugar en el club «GD Chaves» del ascenso de Portugal. Mantuvo el arco en 0 en dos de los tres partidos e incluso fue elegido como el mejor jugador en el encuentro ante España.

Vozinha fue elegido como jugador del partido entre Cabo Verde – España (Foto: FIFAWC)

Más allá del resultado que obtenga frente al vigente campeón del mundo, la campaña de Cabo Verde ya quedó marcada como uno de los hitos más importantes de su historia deportiva. En su debut absoluto en una Copa del Mundo, el seleccionado logró superar la fase de grupos y posicionó al pequeño archipiélago africano en el centro de la escena del fútbol internacional.