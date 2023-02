La gripe aviar preocupa al Gobierno: Sergio Massa se reunirá con autoridades del Senasa

Ante la aparición de nuevos casos de gripe aviar, el ministro de Economía Sergio Massa se reunirá mañana con autoridades del Senasa. El objetivo es evaluar nuevas medidas en el marco de la emergencia sanitaria establecida la semana pasada.

El titular del Palacio de Hacienda se reunirá con el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, y los referentes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria para analizar la situación de la influenza aviar en la Argentina y la región.

La mayor preocupación de las autoridades es preservar el estatus sanitario de Argentina, lo cual depende de que la Influenza Aviar no ingrese al circuito comercial. Es por eso que el Gobierno presiona por la implementación de nuevas medidas que refuercen el esquema preventivo. En ese contexto, se podría avanzar en un aumento presupuestario para los mecanismos de control.

Por su parte, Bahillo aseguró al medio Infobae que al confirmarse que la gripe aviar es de alta patogenicidad, “significa que es mucho más contagiosa y más mortal en aves y nos hace estar más alertas para que esta influenza no ingrese en los sistemas productivos, en las granjas avícolas, ya sea de engorde de pollos o de huevos, porque ahí sí estaríamos en una situación más crítica. Mientras no ingrese a los sistemas productivos, no tenemos restricciones comerciales, no hay mayor perjuicio económico, pero todo cambia si tenemos que intervenir en una granja”.

En los últimos días se reportaron cinco casos de aves silvestres o de traspatio en cuatro provincias:

– 14 de febrero: en la Laguna de los Pozuelos, en Jujuy.

– 17 de febrero: en la Laguna de las Mojarras, en Córdoba.

– 18 de febrero: en Alejo Ledesma y en Cerrillos, en Córdoba; y Salta

– 19 de febrero en Villa Cañas, Santa Fe.

En el resto de Latinoamérica se registraron cuadros de gripe aviar en circuitos comerciales de Bolivia y Perú; en aves silvestres o traspatio en Uruguay y Chile; y casos sospechosos, sin confirmar positivos, en Paraguay y Brasil.

