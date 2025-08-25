Un rionegrino hizo historia: ganó un premio jurídico que se entrega desde 1888

El escribano y abogado de Río Negro Gastón Zavala, oriundo de Choele Choel y egresado de la Universidad Nacional de La Plata, hizo historia: se convirtió en el primer rionegrino en recibir el prestigioso Premio José María Moreno, que otorga desde 1888 el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.

Escuchá a Gastón Zavala, abogado de Choele Choel, en RÍO NEGRO RADIO:

Gastón Zavala abogado, de padres maestros al hijo estudiante de medicina

Zavala se crió en una escuela rural hasta los 12 años, cuando su familia se mudó a Choele Choel donde sus padres eran maestros. “Mi familia no tenía nada que ver con el derecho. Todo fue a prueba y error, con sacrificio y estudio”, recordó.

Se formó en la universidad pública y regresó a su provincia tras doctorarse en Buenos Aires. “Tenía la oportunidad de quedarme en la capital, pero decidí volver a mi provincia, por la paz de vivir acá”, acotó. Siempre siguió vinculado con la facultad de derecho, fue docente y por una cuestión de distancia presentaba sus trabajos de investigación en congrsos y jornadas. Hoy integra el cuerpo docente de la Universidad Notarial Argentina, lo que lo lleva a estar permanentemente actualizado.

Hoy, con el reconocimiento nacional en su haber, el escribano valora haber transmitido la misma libertad a su propio hijo: “Jamás me dijeron qué carrera seguir, y yo tampoco lo hice con él. Eligió medicina y me enorgullece verlo apasionado con lo que hace”.

Para él, el premio es una señal de que el esfuerzo trasciende las distancias. “Siempre se dice que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires. Sin embargo, eso no es impedimento: con sacrificio y pasión los reconocimientos también llegan desde el interior. Es una alegría inmensa, aún estoy conmovido por la noticia”, consideró.

El Premio José María Moreno para un rionegrino

Este galardón reconoce investigaciones jurídicas de relevancia nacional y en esta edición el jurado eligió por unanimidad la obra de Zavala, publicada en 2023, sobre la protección jurídica y social de la vivienda.

La obra distinguida se llama «Protección constitucional de la vivienda» (Ad Hoc 2023) y analiza la vivienda como núcleo de protección de la familia desde diferentes perspectivas: las condiciones constructivas, los requisitos formales y la jurisprudencia que ha ido moldeando el derecho a lo largo de los años.

«Parto desde el punto de vista de que toda legislación tiene que responder a las necesidades del ser humano y la sociedad, eso es lo básico. La justicia muchas veces va corrigiendo pautas, normativas, leyes que están integradas y que muchas veces tienen que mejorarlas. El libro apunta a eso: en caso de vida hay que estar en favor de la familia y de la protección de la familia, que es la célula de la sociedad«, explicó.

El proyecto comenzó a gestarse en la pandemia, cuando la escribana argentina Cristina Armella, primera mujer en presidir la Unión Internacional del Notariado, lo convocó para dictar charlas sobre el tema en foros internacionales. “Empecé a preparar material, sin expectativas. Con el tiempo le di forma de libro y jamás imaginé este desenlace”, relató.

“Me quedé sin palabras cuando me lo comunicaron. Es un reconocimiento con mucha historia y muy significativo para quienes disfrutamos de escribir sobre temas jurídicos”, contó Zavala en diálogo con RN RADIO. La ceremonia de entrega será este jueves 28 en la sede porteña del Colegio de Escribanos en Buenos Aires.

El premio José María Moreno se entrega desde 1888 en el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Reconoce investigaciones y publicaciones jurídicas de gran valor académico y profesional. Lleva el nombre de José María Moreno, sobrino de Mariano Moreno, y se otorga cada dos años.El jurado está integrado por jueces, profesores y escribanos de trayectoria nacional. En 2025, por primera vez en su historia, el galardón fue otorgado a un rionegrino: Gastón Zavala.