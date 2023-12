Julia, la médica recién egresada a la que le robaron el título el día de su colación

El día más feliz de su vida se volvió un calvario. Luego de haber esperado nueve años su título de médica, Julia del Pilar Martínez Cabrera recibió ayer su diploma en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), lo firmó e hizo su juramento hipocrático en medio de la más profunda emoción.

Solo llegó a sacarse fotos ya que el diploma se esfumó de sus manos. En cuestión de minutos, se lo arrebataron luego del acto de colación cuando salía a celebrar con su familia. Fueron horas desesperantes de búsqueda por Neuquén y alrededores.

“A nadie más que a mí le sirve el título. Lo estuve esperando durante nueve años. Hace seis meses había comenzado el trámite”, contó la joven neuquina de 27 años. “Lo necesitaba para trabajar, tiene un valor afectivo enorme para mi”, contó muy angustiada en dialogo con Diario RIO NEGRO.

Por suerte, hoy una grata noticia llegó y es que desde la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) le entregarían un duplicado, idéntico al original con la misma validez. Fue luego de una amplia difusión por las redes sociales para recuperarlo.

“Pasé nueve años en la carrera para poder obtener ese título y la verdad que es que es injusto que encima en el día del festejo me lo hayan robado y no le sirve a nadie, no tiene valor monetario”, aseguró Julia quien hizo toda su carrera en la Facultad de Medicina de Cipolletti.

La copia del título se entregó este jueves en una breve ceremonia realizada en el rectorado en la que estuvieron presentes la rectora Beatriz Gentile, el vicerrector Paúl Osovnikar, la secretaria Académica, Teresa Braicovich y el director general de Administración Académica, Santiago Briceño. Así fue que la joven en menos de un día, ya había resuelto la angustiante situación.

La UNCo le entregó un duplicado esta mañana. Foto: gentileza Prensa UNCO

“Después de muchos años, llegué, pude recibirme. La verdad es que estaba muy contenta de poder empezar por fin a trabajar de lo que siempre había querido” Julia del Pilar Martinez Cabrera, egresada de la Facultad de Medicina

La joven profesional ya está trabajando en una obra social y por lo tanto precisaba la constancia de graduada cuanto antes. Necesitaba recuperarlo urgente para tramitar la matrícula. “Sin la matrícula no podés hacer nada como médico, no podés recetar, no podés hacer nada”, agregó. Tenía turno para mañana viernes para iniciar el trámite.

Cómo fue el robo del título

El robo ocurrió cuando fueron a celebrar el logro con su familia a un restaurante de Neuquén en la zona de Avenida Olascoaga y Cabildo. Fue luego del acto de colación al mediodía. Dejó el “papel” dentro del auto y al volver al vehículo a buscar cosas media hora después se encontró con la ingrata sorpresa: les habían robado. El estéreo, dos bolsos y el título recién llegado. Los ladrones no forzaron las puertas, estaba cerrado por lo que sospechan que fue vulnerado con un inhibidor de alarmas.

Inmediatamente luego del robo, llamaron a la policía e hicieron una denuncia en la Comisaría 2 de Neuquén. El revuelo que tomó por las redes sociales fue fundamental para lograr resolverlo tan rápido mediante esta alternativa. Julia agradeció infinitamente a la universidad y a su facultad.

Toda una vida para ser médica

A los 13 años, Julia ya sabía que quería ser médica. Terminó el secundario y se anotó directamente en la UNCo, porque quería estar cerca de su familia y amigos, no sentía necesidad de mudarse a otra provincia.

Ingresó a la facultad en 2014 cuando tenía 17 años y por circunstancias de la vida, en tercer año de la carrera tuvo que empezar a trabajar, la realidad de muchos estudiantes para poder costear sus estudios. Fue así que trabajó como moza, promotora y de atención al cliente muchos años.

“Es una carrera que es muy demandante, requiere muchísimo esfuerzo, tiempo, muchas horas de estudio. Tuve que decir que no a muchas salidas, un montón de cosas para poder seguir estudiando”, contó Julia.

A pesar de todo el tiempo destinado a trabajar, siempre fue muy aplicada. Durante la carrera fue ayudante de cátedra en la materia Histología y participó en muchos proyectos de extensión en la Línea Sur de Río Negro, en el servicio de Infectología del Hospital Castro Rendón. Julia también participó como voluntaria en la Línea del 107 durante la pandemia de Covid en 2020.

“Todo eso le da mucho valor a mi título para mí es muy importante”, remarcó la joven.