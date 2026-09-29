“La Mirtha Legrand de Río Negro”: tiene 99 años, nació el mismo día que la Chiqui y es una de las vecinas más longevas de Jacobacci

Higidia Pérez de Paredes tiene 99 años, vive en Jacobacci y nació el 23 de febrero de 1927, el mismo día que "La Chiqui". Foto: prensa Jacobacci.

Higidia Pérez de Paredes tiene 99 años y una particular coincidencia con una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina: nació el mismo día que Mirtha Legrand, un 23 de febrero. La vecina de Ingeniero Jacobacci fue homenajeada durante el 110° aniversario de la localidad por el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente José Antonio Mellado.

A lo largo de casi un siglo de vida, Higidia construyó una historia ligada al trabajo y, principalmente, a su familia. Es madre de ocho hijos, cuatro mujeres y cuatro varones; tiene 32 nietos y decenas de descendientes que continúan ampliando su legado.

“Crié todos mis hijos en el campo, muy feliz con mi marido”, recordó Higidia al hablar de aquellos años en una nota con Canal 10.

Una vida ligada a Jacobacci

Higidia fue testigo del crecimiento de Ingeniero Jacobacci durante gran parte de su historia. En la entrevista recordó cómo era la localidad cuando el ferrocarril ocupaba un lugar central en la vida cotidiana.

“Era todo ferrocarril”, contó al repasar aquellos primeros años.

También recordó una época en la que Jacobacci contaba con un solo médico: Rogelio Cortizo, cuyo nombre lleva actualmente el hospital de la localidad.

Su historia transcurrió junto con la transformación del pueblo y el crecimiento de nuevas generaciones. Sus hijos asistieron a la Escuela 17 de Jacobacci y, con el paso de los años, la familia continuó creciendo.

Cinco generaciones de una misma familia

La historia familiar de Higidia atraviesa varias generaciones. Es madre de ocho hijos y abuela de 32 nietos. A ellos se suman 63 bisnietos, 30 tataranietos y un chozno de apenas un año, según los datos compartidos sobre su familia.

Su historia también forma parte de la memoria de Jacobacci: una vida que comenzó en 1927 y que acompañó prácticamente desde sus inicios el crecimiento de una localidad marcada por el ferrocarril, el trabajo rural y las familias que fueron construyendo su identidad a lo largo de las décadas.

En el aniversario de la localidad, las autoridades decidieron reconocer precisamente esa trayectoria y homenajear a Higidia, quien a sus 99 años continúa siendo parte de la historia viva de Ingeniero Jacobacci.