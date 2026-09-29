Causa Cuadernos: un empresario habló de una “camarita” y “obras con retorno”

Uno de los empresarios de la construcción que declaró este martes como testigo en el juicio por la causa de los Cuadernos de las Coimas sostuvo que existía una “camarita” en el sector y mencionó “obras con retorno”, aunque negó haber pagado coimas. Se trata de Fernando Palluchini, representante de la firma sanjuanina Mapal.

Un empresario declaró sobre la “camarita” y negó haber pagado coimas

Según detalló La Nación, ante la fiscal del juicio, Fabiana León, Palluchini relató las dificultades que atravesaba su empresa para cobrar certificados de obra vinculados con trabajos de la Dirección Nacional de Vialidad. Según declaró, llegaron a acumular hasta 200 días de atraso en los pagos.

“La forma de cobrarlo era que te pongas con lo que te tenías que poner”, afirmó el empresario, quien describió el contexto como el de “empresarios ahorcados” y sostuvo que los retrasos estuvieron cerca de llevar a su compañía a la quiebra.

Palluchini apareció en la causa a partir de un listado de empresas aportado a la Justicia por Ernesto Clarens, financista vinculado a los Kirchner e imputado colaborador en los comienzos del expediente. El empresario negó que Mapal hubiera pagado sobornos, pero señaló a Clarens como una persona que podía ayudar a destrabar los pagos. “Clarens era quien nos podía destrabar”, recordó.

También aseguró que su empresa no participó de “ningún club o camarita”, aunque dijo conocer su existencia por comentarios de un gestor de la firma y por conversaciones de su hermano con Clarens.

La “camarita” aludida en el juicio refiere a la presunta cartelización de la obra pública entre empresas vinculadas a la Cámara de la Construcción entre 2003 y 2015. Palluchini afirmó que Mapal se retiró de esa organización en 2006 porque “sabíamos que eran obras con retorno”.

El empresario fue inicialmente imputado a partir del listado de Clarens, pero luego fue sobreseído. Ahora declaró como testigo durante el juicio oral.

Con información de La Nación