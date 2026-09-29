SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Con doblete de Lamine Yamal, España le ganó 4-1 a Croacia en la Nations League

La Roja derrotó 4-1 a Croacia por la Liga de las Naciones con dos goles y un asistencia de la estrella de Barcelona. Mirá los goles.    

Redacción

Por Redacción

Yamal convirtió dos goles para el selecionado campeón del mundo. (Selección Española)

Yamal convirtió dos goles para el selecionado campeón del mundo. (Selección Española)

España le ganó 4 a 1 a Croacia con doblete de Lamine Yamal por la segunda fecha de la Nations League. Para la selección campeona del mundo también anotaron Marc Pubill y Nico Williams, mientras que Dion Beljo convirtió el único tanto de los croatas

Los goles de España en la victoria ante Croacia por la Nations League

España sumó un nuevo triunfo en las primeras dos fechas de la Nations League, ya que anteriormente se había impuesto ante Inglaterra por 3 a 2. 

Por el lado de Croacia, perdió el invicto en el torneo, puesto que había derrotado 2 a 1 a República Checa en la primera fecha. A falta de 10 minutos, ingresó el emblema Luka Modric (41 años). 

En la misma jornada, Inglaterra derrotó 2 a 0 a Chequia con goles de Anthony Gordon y Harry Kane. Así, el grupo 3 quedó con España como líder (6 puntos), Inglaterra y Croacia escoltas (3 puntos) y República Checa último (0 puntos).  

En total, se jugaron diez partidos en el tercer día de la segunda fecha de la Nations League. Todavía restan jugar dos fechas más en lo que resta del parate internacional por el fútbol de selecciones. 


Temas

España

Nations League

Selección de España

España le ganó 4 a 1 a Croacia con doblete de Lamine Yamal por la segunda fecha de la Nations League. Para la selección campeona del mundo también anotaron Marc Pubill y Nico Williams, mientras que Dion Beljo convirtió el único tanto de los croatas

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén