Con doblete de Lamine Yamal, España le ganó 4-1 a Croacia en la Nations League

España le ganó 4 a 1 a Croacia con doblete de Lamine Yamal por la segunda fecha de la Nations League. Para la selección campeona del mundo también anotaron Marc Pubill y Nico Williams, mientras que Dion Beljo convirtió el único tanto de los croatas.

Los goles de España en la victoria ante Croacia por la Nations League

España sumó un nuevo triunfo en las primeras dos fechas de la Nations League, ya que anteriormente se había impuesto ante Inglaterra por 3 a 2.

Por el lado de Croacia, perdió el invicto en el torneo, puesto que había derrotado 2 a 1 a República Checa en la primera fecha. A falta de 10 minutos, ingresó el emblema Luka Modric (41 años).

¡LA FURIA DEL CAMPEÓN DEL MUNDO! Al minuto de juego, jugadón del equipo de Luis de la Fuente y golazo de Lamine Yamal para el 1-0 de España ante Croacia.



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¡INMEDIATA REACCIÓN DE ESPAÑA! Minutos después del empate de Croacia, Lamine Yamal metió un gran centro y Pubill conectó un cabezazo infernal para el 2-1 de los campeones del mundo.



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¡¡SE JUNTARON LOS GENIOS DE ESPAÑA!! Pedri metió una asistencia exquisita para que Lamine Yamal defina con toda su jerarquía y marque su doblete en el 3-1 ante Croacia.



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¡RODRI, EL HOMBRE QUE MANEJA LOS HILOS! Jugada a puro tiki taka de España y golazo de Nico Williams para estampar el 4-1 ante Croacia. ¡Esto es baile!



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En la misma jornada, Inglaterra derrotó 2 a 0 a Chequia con goles de Anthony Gordon y Harry Kane. Así, el grupo 3 quedó con España como líder (6 puntos), Inglaterra y Croacia escoltas (3 puntos) y República Checa último (0 puntos).

En total, se jugaron diez partidos en el tercer día de la segunda fecha de la Nations League. Todavía restan jugar dos fechas más en lo que resta del parate internacional por el fútbol de selecciones.