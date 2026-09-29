Versiones contrapuestas en la formulación de cargos por el homicidio de Pilcaniyeu

La Justicia Penal de Bariloche convalidó hoy la formulación de cargos por homicidio simple contra un hombre septuagenario y su hijo como presuntos autores de la muerte a golpes de un peón rural ocurrida el último domingo. Pero durante la audiencia los propios imputados tomaron la palabra para ofrecer sus descargos. Solo el padre admitió su responsabilidad, pero dijo que había respondido a una agresión de la víctima y actuó en defensa propia.

La fiscal Daniela Ortiz Celoria consideró falaces esos relatos, dijo que Ceferino Paine (de 54 años) había sido golpeado por ambas personas, armada cada una con una “llave cruz”. Refirió que según la autopsia el agredido presentaba 16 lesiones en la cabeza, además de otras defensivas en los brazos y la fractura de un dedo. Si bien la fiscal sostuvo hasta hoy la imputación por homicidio simple, dijo que con el avance de las investigación podría cambiar la calificación a un homicidio por alevosía.

El crimen ocurrió en el establecimiento San Rafael, cercano al paraje Las Bayas, en el departamento Pilcaniyeu. El propietario, Rafael Noves, admitió haber tenido una pelea con Paine, dijo que creyó verlo armado con un cuchillo y que “se transformaba cuando tomaba”. Según Noves, se sintió en peligro y trató de defenderse.

El crimen fue en el establecimiento San Rafael, cercano al paraje Las Bayas, en el departamento Pilcaniyeu. foto: Alfredo Leiva.

“Pensé: esto va a ser él o yo. Soy un pobre viejo, tengo la columna jodida”, sostuvo ante el juez Ricardo Calcagno. El imputado tiene 70 años, dijo que al verse amenazado empujó a la víctima y “cayó sobre un cenicero metálico” que tiene en la cocina. Luego su relato fue algo más confuso, dijo que tomó la llave que tenía a mano para golpearlo y no se acuerda nada más.

Su hijo, Fredy Noves, también aceptó declarar y se desligó de cualquier responsabilidad en el homicidio. Aseguró que ese domingo a la tarde reparaba su auto en un galpón de su padre y que apareció Paine con intención de ayudarlo, pero lo echó porque estaba alcoholizado. “No le gustó y se fue a su casa -completó-. Terminé de armar el auto, llegué (a la vivienda de su padre) y había pasado lo que pasó. (Ceferino) todavía respiraba y lo llevé hasta su cama, pero después me di cuenta que hice mal en moverlo”.

El abogado defensor Nelson Vigueras no se opuso a la formulación de cargos ni al período de investigación de cinco meses (incluida la feria), pero dijo que Fredy Noves no tuvo responsabilidad en el hecho, que prestó colaboración, llamó a la policía y pidió una ambulancia. Para su padre pedirá en su momento el cambio del tipo penal a un homicidio en “legítima defensa privilegiada”.

También reclamó la nulidad del acta policial, porque los uniformados interrogaron a Fredy Noves sin asesoramiento legal ni comunicarle sus derechos, lo cual “está prohibido por ley”. El juez le hizo lugar y dijo que esa porción del acta “no deberá ser tenida en cuenta” durante la investigación.

El juez descartó riesgos procesales y los imputados recuperaron la libertad

La audiencia se realizó este martes en Bariloche. Foto: Alfredo Leiva

La fiscal Ortiz Celoria insistió en sostener su acusación contra Rafael Noves y también contra su hijo, quien “cambió tres veces su versión del hecho”, según sostuvo. Recordó que en un principio desincriminó al padre, cuando llamó a la policía, y luego en la audiencia él mismo se declaró ajeno del crimen. La fiscal dijo que ambos incurrieron en maniobras para entorpecer la investigación porque llamaron a la policía recién dos horas después (alrededor de las 20.30), arrastraron a la víctima unos 20 metros y al día siguiente limpiaron el escenario del homicidio.

También señaló que habían ocultado las llave-cruz empleadas, y que igual fueron encontradas por los investigadores durante el allanamiento. Con esos elementos y con la “expectativa de pena” por la gravedad del hecho imputado, pidió que les impongan a los dos una prisión preventiva de cinco meses, pero el juez no le hizo lugar.

Con especial cuidado en que los familiares presentes en la sala entiendan su decisión, Calcagno dijo que ordenaría la inmediata libertad de Rafael Noves y de su hijo. Descartó la prisión preventiva y “más allá de la actitud de Fredy, de quedijo y se desdijo”, interpretó que no hubo entorpecimiento de la investigación ni existe peligro de fuga.

Subrayó que cuando llamaron a la policía de Comallo, el domingo a la noche, esperaron más de cuatro horas a que llegara la patrulla y “no se profugaron”. Para el juez, basta con la obligación para los imputados de fijar domicilio presentarse en forma semanal a la comisaría más cercana.

En el cruce de argumentos con la defensa, la fiscal dijo que Noves hijo intentó en un principio desvincular a su padre y luego cambió de estrategia. Señaló que los 4 golpes que presentaba Paine en la cabeza, de acuerdo al primer examen, se convirtieron en 16 golpes en el informe de autopsia, lo cual sería incompatible con una legítima defensa.

Dijo que no hay testigos directos, pero lograron incorporar registros de cámaras, además de los informes de criminalística, los informes médicos y las pericias sobre ropas y elementos secuestrados, con la posibilidad de que la imputación derive hacia un homicidio con alevosía, que podría deparar condenas a prisión perpetua.