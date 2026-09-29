Javier Milei nombró a Adolfo Cambiaso como embajador del deporte argentino

El Gobierno nacional le asignó al polista Adolfo Cambiaso la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario para encomendarle la promoción del deporte argentino en el exterior. La medida fue oficializada a través del Decreto 1116/2026 publicado en el Boletín Oficial.

La normativa precisa el cometido especial asignado al deportista, con carácter ad honorem, enfocado en «la promoción internacional del deporte argentino». La medida busca aprovechar el posicionamiento de la disciplina «en particular del polo, como plataforma para fortalecer la imagen y el posicionamiento internacional de la República Argentina, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto».

El Decreto lleva la firma del presidente Javier Milei y del canciller Pablo Quirno. Allí se especifica la asignación del rango para la figura deportiva: «Asígnase al señor Adolfo Cambiaso la categoría de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario, al solo efecto del rango protocolar».

Cambiaso cuenta con una extensa carrera que lo posiciona como uno de los máximos referentes del polo argentino a nivel mundial. De acuerdo con el texto oficial, sus logros deportivos y su proyección en el exterior lo convierten en una figura idónea para transmitir los valores del deporte nacional y consolidar la presencia del país en el ámbito internacional.

Con información de N.A