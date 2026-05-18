Viedma y Patagones serán sede del 4° Festival Internacional de Cine Social del Río Negro

Llega el Festival Internacional de Cine Social del Río Negro con estrenos, debates y cine patagónico. Foto: gentileza.

Del 21 al 24 de mayo, Viedma y Carmen de Patagones recibirán la cuarta edición del Festival Internacional de Cine Social del Río Negro, una propuesta que reunirá proyecciones, talleres, charlas y actividades comunitarias con entrada libre y gratuita.

El evento busca consolidarse como un espacio de encuentro para el cine independiente con perspectiva social, territorial y comunitaria, convocando a realizadores, estudiantes, organizaciones sociales y público en general. La iniciativa es impulsada por la Cooperativa Minga y la productora KM Sur.

Durante cuatro jornadas, el festival ofrecerá largometrajes y cortometrajes nacionales, internacionales y patagónicos, además de intervenciones urbanas, actividades en escuelas y espacios de formación vinculados al cine comunitario.

Invitadas especiales, estrenos y debate social

Uno de los momentos destacados será la participación de Camila Plaate, protagonista de la película Belén, dirigida por Dolores Fonzi y reconocida en distintos festivales internacionales.

La actriz brindará un taller de actuación frente a cámara abierto a la comunidad y participará de una presentación especial del film junto a organizaciones sociales de la comarca, en una actividad pensada para debatir las problemáticas abordadas por la película.

Además, el festival será sede del estreno en Viedma del documental Norma también, dirigido por Natalia Vinelli y Alejandra Guzzo, que reconstruye la historia y militancia de Norma Plá, símbolo de la lucha de jubilados y jubiladas en el país.

Producciones nacionales, internacionales y patagónicas

La programación oficial incluirá competencias de largometrajes y cortometrajes que abordan temáticas vinculadas a la memoria, las juventudes, las identidades, las luchas sociales y los territorios.

Entre las producciones nacionales seleccionadas figuran «La mujer del fuego», de Ignacio Ascúa; «El hijo mayor», de Cecilia Kang; y «Norma también».

En la competencia internacional se presentarán «Camino al desierto, la desertificación de España», de Miguel Garrido Motilva; «Guerrillero», de Joan Gamero; y «Señor, si tú existes, ¿por qué no me sacas de este infierno?», de Jorge Fierro.

También habrá una sección dedicada a producciones patagónicas con obras realizadas por directores y directoras de la región.

Talleres, escuelas y actividades comunitarias

El festival incluirá además talleres de cine comunitario junto a la Red Argentina de Cine Comunitario, muestras universitarias, charlas abiertas y actividades destinadas a escuelas primarias y secundarias de la comarca.

Entre las propuestas anunciadas se encuentran:

Talleres de cine comunitario en la Casita de Nehuen y la Universidad Nacional de Río Negro

Proyecciones especiales para escuelas

Charla abierta de la Red Argentina de Cine Comunitario

Taller de actuación frente a cámara con Camila Plaate

Intervención urbana de Traficx Gráficx

Debates junto a organizaciones sociales

Presentación musical de Luzezita el sábado 23 de mayo

Cierre musical de Pocho León el domingo 24

Las sedes del festival

Las actividades se desarrollarán en distintos espacios culturales y educativos de la comarca:

Curzas.

Universidad Nacional de Río Negro.

Club Tronador.

Escuela de Arte Alcides Biagetti.

Teatro El Tubo.

El cierre del festival se realizará el domingo 24 de mayo con la ceremonia de premiación, la proyección del cortometraje realizado en los talleres comunitarios y un espectáculo musical en vivo.