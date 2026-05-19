El rincón de la Patagonia donde una lancha une dos provincias, con cascos históricos, playas y un cruce inolvidable

Cruzar en lancha entre Viedma y Carmen de Patagones es una experiencia breve, pero suficiente para descubrir el espíritu de la región.

El Río Negro aparece ancho, silencioso y constante. Atraviesa la comarca como si marcara el ritmo de todo lo que sucede alrededor. De un lado está Viedma, capital de Río Negro. Del otro, Carmen de Patagones, la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires. Entre ambas forman una postal distinta de la Patagonia: más calma, más verde y profundamente ligada al agua.

Acá el río no es solamente paisaje, es vida cotidiana. Desde temprano, las costaneras empiezan a llenarse de corredores, ciclistas, pescadores y familias que bajan a tomar mate frente al agua. El movimiento nunca parece apurado, todo sucede con una tranquilidad difícil de encontrar en otros destinos turísticos.

Pero hay una experiencia que resume el espíritu del lugar mejor que cualquier otra: el cruce en lancha. Las pequeñas embarcaciones unen ambas orillas desde hace décadas y forman parte de la identidad comarcal. El servicio funciona todos los días del año y es utilizado tanto por turistas como por vecinos. Subirse a la lancha es un viaje breve, apenas unos minutos, pero alcanza para entender la relación íntima que las dos ciudades mantienen con el río.

Cuna de la Historia de la Patagonia

Conocida como la “Cuna de la Historia de la Patagonia”, la ciudad bonaerense guarda uno de los cascos históricos más importantes y mejor preservados del país. Caminar por sus calles empedradas es retroceder más de dos siglos. Las casas coloniales, las construcciones antiguas y las escalinatas que suben y bajan las barrancas forman una arquitectura distinta a cualquier otra ciudad.

Cuevas Maragatas – Laguna Grande

A siete kilómetros del casco urbano, las Cuevas Maragatas conservan parte de la memoria de los primeros pobladores de Carmen de Patagones. Allí, entre barrancas y antiguas lagunas formadas por el río Negro, unas 30 familias excavaron cuevas para vivir y trabajar la tierra. El sitio fue declarado histórico en 1963 y todavía refleja la vida rural y productiva de los inicios de la comarca.

Fuerte del Carmen

La histórica torre del Fuerte de Patagones fue construida en 1780 y es uno de los grandes símbolos de la ciudad. Funcionó como atalaya y campanario y fue testigo de momentos clave de la historia argentina, como la defensa frente al Imperio del Brasil en 1827. Hoy forma parte del patrimonio histórico nacional y ofrece una de las mejores vistas de la comarca.

Parque Luis Piedra Buena

Este espacio verde sobre la costanera ocupa el lugar donde nació Luis Piedra Buena, uno de los grandes navegantes y defensores de la soberanía patagónica. El parque homenajea su figura con un monumento y elementos históricos vinculados a su vida marítima.

Pasaje San José de Mayo

Este tradicional pasaje peatonal une distintos niveles del casco histórico mediante una pintoresca escalinata. Desde allí se obtienen algunas de las vistas más lindas hacia el río Negro y la ciudad de Viedma. Su nombre homenajea a la ciudad uruguaya hermana de Carmen de Patagones.

Puente Ferrocarretero

El histórico puente viejo une Viedma y Patagones sobre el río Negro. Inaugurado en la década de 1930, fue fundamental para integrar ambas ciudades y potenciar el desarrollo regional. Su estructura basculante, diseñada para permitir el paso de embarcaciones, lo convirtió en una obra emblemática de la ingeniería argentina.

Rancho “La Carlota”

Construido a comienzos del siglo XIX, este rancho colonial es uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura popular de Patagones. Hoy integra el Museo Histórico Regional Emma Nozzi y permite conocer cómo vivían las primeras familias pobladoras de la Patagonia.

Templo Parroquial

La Iglesia Nuestra Señora del Carmen fue inaugurada en 1780 y es considerada la primera iglesia de la Patagonia argentina. A lo largo del tiempo se convirtió en uno de los símbolos religiosos e históricos más importantes de la ciudad. En su interior descansan los restos de Luis Piedra Buena y su esposa Julia Dufour.

El templo también se vincula con uno de los episodios históricos más importantes de la ciudad: la defensa de Patagones durante la Guerra con el Brasil. En la cercana Manzana Histórica se conservan las banderas imperiales brasileñas capturadas por los milicianos maragatos en la Batalla del 7 de Marzo de 1827, un hecho único en el territorio nacional y parte fundamental del patrimonio histórico local.

Todo parece conservar un aire detenido en el tiempo.

Pero la comarca no vive solamente de su pasado. También construye identidad a través de sus fiestas populares. La Fiesta de la Soberanía Patagónica, en Patagones, y la Fiesta del Río, en Viedma, son dos de los eventos más convocantes de la región y reflejan justamente aquello que define a ambas ciudades: la historia y el río.

La naturaleza completa la experiencia. Cerca de la desembocadura aparecen paisajes costeros, playas atlánticas y sectores con hallazgos paleontológicos. Mientras tanto, sobre las costaneras, los paseos de artesanos y pequeños emprendimientos locales suman sabores, tejidos y objetos que conservan la identidad regional.

Cómo llegar a Carmen de Patagones

Ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires, Carmen de Patagones es considerada la puerta de entrada a la Patagonia argentina. Su ubicación combina río, mar y campo, ofreciendo distintos paisajes y propuestas turísticas.

En auto: Desde Buenos Aires se accede por la Ruta Nacional 3, recorriendo unos 970 kilómetros hacia el sur. Desde el norte, el ingreso es por la ex Ruta 3 hasta la rotonda de bienvenida. Desde el sur, se llega cruzando los puentes carreteros desde Viedma.

En ómnibus: La ciudad cuenta con servicios de colectivos durante todo el año, conectándola con distintos puntos del país. Terminal de Ómnibus de Carmen de Patagones: Antonio Barbieri 165. Terminal de Ómnibus de Viedma: J. M. Guido 1580 – Tel. (02920) 426850.

Lanchas

Las tradicionales lanchas que unen Viedma y Carmen de Patagones ofrecen un cruce rápido y pintoresco sobre el río Negro.

Las tradicionales lanchas que unen Viedma y Carmen de Patagones siguen siendo parte de la vida cotidiana y uno de los grandes atractivos turísticos de la comarca.

Muelle de lanchas de Viedma: Av. 25 de Mayo y Villarino

Muelle de lanchas de Patagones: Av. Juan José Biedma

Frecuencia: lunes a viernes: de 7 a 20.30, con salidas cada 10 minutos, Sábados y feriados: de 10 a 20.30, Domingos: de 16 a 20.30. Se recomienda consultar disponibilidad según las condiciones climáticas y operativas.

Alojamientos en Carmen de Patagones

Casa Crespo Hotel Reservas: (02920) 15-321258

Hotel Reggiani Teléfonos: (02920) 461065 / 15-518638

E-mail: residencialreggiani@hotmail.com

Apart Maragato Teléfono: (02920) 629283

Complejo Patagonia Teléfono: (02920) 15-446987

Armony Teléfono: (02920) 15-417863

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